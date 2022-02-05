Посмотрите "Munich - The Edge of War" и делайте выводы...
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Додано: Сер 02 лют, 2022 18:05
Додано: Сер 02 лют, 2022 21:13
Вы сами пишете, что Британия не пошлет своих солдат умирать на Донбассе. Но при этом вы верите, что она пошлет своих моряков умирать в черном море?
- озабоченность
- глубокая озабоченность
- кредиты
- санкции
- поставки оружия
- военные инструкторы
Это - на мой взгляд, то, что реально будет.
Может, ещё будет некоторое количество заранее неопознанных наемников из неизвестных компаний.
Но не регулярные войска.
Додано: Сер 02 лют, 2022 21:24
PasserBy За деньги можно купить добровольцев с военным опытом. Кроме финансов остальное решаемо.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:30
Re: Україна, Польща і Велика Британія створюють альянс
Я Вам даже больше скажу - им даже в Чёрное море заходить не обязательно. Помните, как РФ ракетами пуляла по Сирии из Каспийского моря ? Думаете так только они могут ? Бриты из Средиземного могут накрыть всё, что им нужно будет, и не обязательно заходить в Чёрное - оно и так слишком тесное и выход из него только один, потому стрёмно.
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