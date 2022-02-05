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Україна, Польща і Велика
Британія створюють альянс

Україна, Польща і Велика Британія створюють альянс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 18:05

  cohan написав:оце дило


Посмотрите "Munich - The Edge of War" и делайте выводы...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:13

  LutsMan написав:
  Тракторист написав:дурень думкаю радие...

Всё просто - Британии надоело играть под дудку Германии в Евросоюзе и теперь, после выхода из ЕС, она начинает "свою игру". Рановато некоторые списали с политических счетов "Империю, над которой никогда не заходит солнце." Понятно, что её пехота не будет сидеть в наших окопах, но зайти своим флотом в Чёрное море и очень основательно поправить планы "страны-агрессора" она сможет.


Вы сами пишете, что Британия не пошлет своих солдат умирать на Донбассе. Но при этом вы верите, что она пошлет своих моряков умирать в черном море?
- озабоченность
- глубокая озабоченность
- кредиты
- санкции
- поставки оружия
- военные инструкторы
Это - на мой взгляд, то, что реально будет.
Может, ещё будет некоторое количество заранее неопознанных наемников из неизвестных компаний.
Но не регулярные войска.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:24

PasserBy За деньги можно купить добровольцев с военным опытом. Кроме финансов остальное решаемо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:30

Re: Україна, Польща і Велика Британія створюють альянс

  PasserBy написав:Но при этом вы верите, что она пошлет своих моряков умирать в черном море?

Я Вам даже больше скажу - им даже в Чёрное море заходить не обязательно. Помните, как РФ ракетами пуляла по Сирии из Каспийского моря ? Думаете так только они могут ? Бриты из Средиземного могут накрыть всё, что им нужно будет, и не обязательно заходить в Чёрное - оно и так слишком тесное и выход из него только один, потому стрёмно.
LutsMan
 
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  #<12
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