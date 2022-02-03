Поліцейські почали виписувати штрафи водіям із нерозділеними категоріями. Водіїв штрафують за ч.2 ст.126 КУпАП.
Дивися повний текст В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 20:45
В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення
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Дивися повний текст В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення.
Додано: Сер 02 лют, 2022 20:46
за придуманное правонарушение и незаконный штраф инспектор петренко должен нести наказание...
Додано: Чет 03 лют, 2022 08:40
Нужен срочно закон, кастрация за придуманное правонарушение и эти глупые проблемы и статьи исчезнут навсегда
Додано: Чет 03 лют, 2022 14:57
Права, потом техосмотры, потом ещё какая нибудь, мусора на хоэрасчете, и мы снова во временах януковича.
Додано: Чет 03 лют, 2022 18:02
Re: В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідченн
Додано: П'ят 04 лют, 2022 06:38
Придумывают всякую хрень,уже тошнит от этих ...покращень,,а цель одна ободрать обворовать людей
Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:07
Re: В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідченн
Додано: Пон 07 лют, 2022 01:31
просто дали команду с верху выписывать штраф вы потратите время а 470 гривен вы все равно заплатите вот где собака зарыта короче представте сколько народу отдаст им бабла на судебные сборы ну и спиздят эти деньги конечно кто это придумал его нужно линчевать как настоящего врага Украинского народа
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