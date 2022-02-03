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В Україні водіїв почали
штрафувати за «старі» посвідчення

В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 20:45

В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення

Пропонуємо до обговорення:
Поліцейські почали виписувати штрафи водіям із нерозділеними категоріями. Водіїв штрафують за ч.2 ст.126 КУпАП.

Дивися повний текст В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 20:46

за придуманное правонарушение и незаконный штраф инспектор петренко должен нести наказание...
2germ2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 08:40

Нужен срочно закон, кастрация за придуманное правонарушение и эти глупые проблемы и статьи исчезнут навсегда
tigr-uu
 
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Права, потом техосмотры, потом ещё какая нибудь, мусора на хоэрасчете, и мы снова во временах януковича.
pele20091
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:02

Re: В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідченн

  pele20091 написав:Права, потом техосмотры, потом ещё какая нибудь, мусора на хоэрасчете, и мы снова во временах януковича.

Я не большой поклоник Януковича, но справедливости ради, техосмотр отменили как раз при его власти.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 06:38

Придумывают всякую хрень,уже тошнит от этих ...покращень,,а цель одна ободрать обворовать людей
sergejhmelev26
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:07

Re: В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідченн

  pele20091 написав:и мы снова во временах януковича.


На сколько я лично помню, тоу меня тех осмотр настарой машине было 12-го года, как раз после яникогда его большенепроходил, т.е. как раз при Януковиче и отменили эти недоосомотры...
feanor_black
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 01:31

просто дали команду с верху выписывать штраф вы потратите время а 470 гривен вы все равно заплатите вот где собака зарыта короче представте сколько народу отдаст им бабла на судебные сборы ну и спиздят эти деньги конечно кто это придумал его нужно линчевать как настоящего врага Украинского народа
ampolecsvetlana
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