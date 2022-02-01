Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору.
Дивися повний текст Податкова назвала доходи, які декларують в рамках податкової амністії.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:55
Податкова назвала доходи, які декларують в рамках...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова назвала доходи, які декларують в рамках податкової амністії.
Додано: Чет 03 лют, 2022 12:56
доходи від продажу рухомого та нерухомого майна,
А разве можно продать недвигу по-черному? Нотариус же нужен, который регистрирует сделку и контролирует, чтоб все было чисто.
Додано: Чет 03 лют, 2022 13:17
Та куча схем есть: можно, например, генеральную доверенность на недвигу продать. Можно стоимость в ДКП на порядок-другой занизить (хотя там что-то про "оценочную стоимость" в законодательстве менялось"...
Додано: Чет 03 лют, 2022 13:19
Re: Податкова назвала доходи, які декларують в рамках...
нотариус регистрирует сделку (по цене НЕ ниже оценки) и саму недвижимость, НЕ отвечая за расчеты по сделке.
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