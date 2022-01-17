Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в...

Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:23

grajdanin написав: если ID карта надежная почему срок действия только 10 лет ? если ID карта надежная почему срок действия только 10 лет ?

Потому что карта является носителем закрытой части ключа электронно-цифровой подписи. Криптографические алгоритмы со временем устаревают и обновляются. Способы шифрования, которые выбираются с таким рассчетом, чтобы их нельзя было вскрыть или подобрать за рациональное время - тоже обрастают уязвимостями, кроме того, растут вычислительные мощности, и подбор пароля простым перебором, о котором 25 лет назад нечего было и думать, сегодня вполне может стать осуществимым действием. Поэтому обновление ключей безопасности и алгоритмов шифрования - вполне объективное требование, если используется криптография. Но штука вся в том, что ключи эти, на самом деле - филькина грамота, и никем всерьез не рассматривается. Вся цифровизация строится на том, что у вас вообще никаких настоящих документов нет и не будет. Всё хранится в реестрах, и все должностные лица проверяют именно записи в реестрах, выдают вытяги, и т.д. Нет связи, не работает база данных, или какие-нибудь другие сбои - и вы идёте гулять, пока не восстановится работоспособность, причём и в случае обыкновенного бумажного документа тоже давно уже так. А чтобы хранить номер записи в реестре никакие ключи не нужны вообще.