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Американці розробили «штучний лист», що вловлює...
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:22
Пропонуємо до обговорення:
Інженери з Університету Іллінойсу в Чикаго створили систему для очищення повітря від вуглекислого газу (CO2), яка споживає менше енергії, ніж світлодіодна лампочка потужністю 1 Вт, і вловлює в 100 разів більше CO2, ніж інше «штучне листя». І робить це у реальному середовищі. Дослідження опубліковано у журналі Energy & Environmental Science.
Дивися повний текст Американці розробили «штучний лист», що вловлює вуглекислий газ у 100 разів ефективніше за інші системи.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:22
"потребляет меньше энергии, чем светодиодная лампочка мощностью 1 Вт"
После такой витиеватой формулировки аж прямо интересно стало сколько потребляет энергии именно светодиодная лампочка мощностью 1 Вт.
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moveton
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