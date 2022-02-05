Неочевидные сайты с промокодами и скидками

Есть множество сайтов с различными промокодами и скидками на которые зашел, выбрал нужный магазин и утянул промокод. Однако есть и не очевидные сайты, за подписку, покупку премиума или еще чего можно получить дополнителтные плюшки. Вот ссылки и описание именно таких сервисов и хочу найти.
В начале делюсь тем, что сама знаю.
У Мегого за подписку дают бонусы, которые можно обменять потом на скидки
Пользователи Водафон могут установить приложение и за пополнение счета получать баллы, которые потом менять на скидки или пополнение счета
В всем известном магазине Розетка при подписке на Премиум можно получать ежемесячно различные скидки на разные услуги, список небольшой, но приятные мелочи тут есть.
Дополняйте известными вам.