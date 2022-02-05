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Неочевидные сайты с
промокодами и скидками

Неочевидные сайты с промокодами и скидками
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:40

Неочевидные сайты с промокодами и скидками

Есть множество сайтов с различными промокодами и скидками на которые зашел, выбрал нужный магазин и утянул промокод. Однако есть и не очевидные сайты, за подписку, покупку премиума или еще чего можно получить дополнителтные плюшки. Вот ссылки и описание именно таких сервисов и хочу найти.

В начале делюсь тем, что сама знаю.

У Мегого за подписку дают бонусы, которые можно обменять потом на скидки

Пользователи Водафон могут установить приложение и за пополнение счета получать баллы, которые потом менять на скидки или пополнение счета

В всем известном магазине Розетка при подписке на Премиум можно получать ежемесячно различные скидки на разные услуги, список небольшой, но приятные мелочи тут есть.

Дополняйте известными вам.
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:49

Re: Неочевидные сайты с промокодами и скидками

Изипей - что-то там собирается как кешбек при оплате,
сервисы кешбеков:
тикетс.юа, Энетр Эксим (тот же тикетс юа), Мастеркард Бильше, ну и прочие Летишопсы и payback.ua
cohan
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