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Найкраща країна для
подорожей у 2022 році

Найкраща країна для подорожей у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:51

Найкраща країна для подорожей у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Європейська рада з подорожей.

Дивися повний текст Найкраща країна для подорожей у 2022 році.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:52

Лучшая страна для путешественников всего мира - Тайланд. Это рай на земле! Есть только два минуса у этой страны - жарковато и практически никому не дают гражданство, можно жить не более 3 месяцев. :cry:
Svetas
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