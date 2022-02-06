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Які податки мають сплачувати
українці у 2022 році

Які податки мають сплачувати українці у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:18

Які податки мають сплачувати українці у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розбирався, куди саме йдуть гроші українців.

Дивися повний текст Які податки мають сплачувати українці у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:18

Странное деление. Если считаем, что НДС платит покупатель, то это тоже прямой налог. А что он для этого сам перевод в казначейство не делает, так большинство и все остальные налоги платит не самостоятельно.
А ещё почему-то не упомянуто самое главное финансирование из налогов: в карман лучших людей страны.
moveton
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