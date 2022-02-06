Finance.ua розбирався, куди саме йдуть гроші українців.
Дивися повний текст Які податки мають сплачувати українці у 2022 році.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:18
Які податки мають сплачувати українці у 2022 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які податки мають сплачувати українці у 2022 році.
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:18
Странное деление. Если считаем, что НДС платит покупатель, то это тоже прямой налог. А что он для этого сам перевод в казначейство не делает, так большинство и все остальные налоги платит не самостоятельно.
А ещё почему-то не упомянуто самое главное финансирование из налогов: в карман лучших людей страны.
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