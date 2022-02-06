Уряд ухвалив зміни до схеми посадових окладів державних службовців різних категорій, тому вони поки що зростуть на 6%, а в рамках подальшого реформування відбудеться подальше збільшення.
Дивися повний текст В Україні зростуть оклади держслужбовців.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:44
В Україні зростуть оклади держслужбовців
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Дивися повний текст В Україні зростуть оклади держслужбовців.
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