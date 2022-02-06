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В Україні зростуть
оклади держслужбовців

В Україні зростуть оклади держслужбовців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:44

В Україні зростуть оклади держслужбовців

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив зміни до схеми посадових окладів державних службовців різних категорій, тому вони поки що зростуть на 6%, а в рамках подальшого реформування відбудеться подальше збільшення.

Дивися повний текст В Україні зростуть оклади держслужбовців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:45

я надеюсь так как медикам на 0.0%
2baobab224
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