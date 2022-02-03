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Розкрадання природного газу
із держсховищ на 250 млн...

Розкрадання природного газу із держсховищ на 250 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:45

Розкрадання природного газу із держсховищ на 250 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам схеми привласнення природного газу, який був зарезервований для використання держустановами Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Розкрадання природного газу із держсховищ на 250 млн грн: правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:45

Такие махинации невозможны без участвия представителей министра финансов Украины и «Укртрансгаз»-а. Крайних назначат как всегда .
zloy_ukr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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