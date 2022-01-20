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Служби зайнятості хочуть усунути
від ручного розподілу...

Служби зайнятості хочуть усунути від ручного розподілу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:55

Служби зайнятості хочуть усунути від ручного розподілу...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба зайнятості буде перетворена на сучасний цифровий сервіс. Це передбачає стратегія розвитку держслужби зайнятості на 2022 – 2024 роки.

Дивися повний текст Служби зайнятості хочуть усунути від ручного розподілу вакансій.
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За всю карьеру на Биржу труда обращался единственный раз. Когда брали на первую работу после универа, попросили оформиться на работу через биржу. Хотя собеседование и одобрение меня как кандидата было пройдено. Безполезная организация как на меня
AndrewVlasov
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:22

Re: Служби зайнятості хочуть усунути від ручного розподілу..

Если пособие по безработице будет автоматом выплачиваться отталкиваясь от объемов отчислений в пенсионный фонд (чтобы была связь с базой данных пенсионного), то да, зачем они нужны. Зашел на сайт, забил свой идентификационный налоговый код, номер карточки банковской и всё.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:36

Розігнати їх і їм подібні соціальні фонди!!?
bobo
 
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