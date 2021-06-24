Восени минулого року в Україні запустили криптовалютну біржу Qmall.
Дивися повний текст Микола Удянський: Qmall запустить Launchpad для українських стартапів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:42
Микола Удянський: Qmall запустить Launchpad для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Микола Удянський: Qmall запустить Launchpad для українських стартапів.
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:42
а как там Coinsbit поживает, на той чудо-бирже уже у всех отжали бабки? кстати дизайн один в один с Qmall
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:12
Я может очень далёк и совсем не разбираюсь в инвестициях и стартапах. Но какой смысл от их инвестиций в 20 млн. Если продукт уже будет готов и на финальной стадии? Я понимаю денег много не бывает... Очень много нужно на продвижение и масштабирование.
Но За какие бабки, молодые ребята будут разрабатывать какой-то продукт, чтобы довести его до финальной стадии?)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|