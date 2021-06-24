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Микола Удянський: Qmall
запустить Launchpad для...

Микола Удянський: Qmall запустить Launchpad для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:42

Микола Удянський: Qmall запустить Launchpad для...

Пропонуємо до обговорення:
Восени минулого року в Україні запустили криптовалютну біржу Qmall.

Дивися повний текст Микола Удянський: Qmall запустить Launchpad для українських стартапів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:42

а как там Coinsbit поживает, на той чудо-бирже уже у всех отжали бабки? кстати дизайн один в один с Qmall
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:12

Я может очень далёк и совсем не разбираюсь в инвестициях и стартапах. Но какой смысл от их инвестиций в 20 млн. Если продукт уже будет готов и на финальной стадии? Я понимаю денег много не бывает... Очень много нужно на продвижение и масштабирование.
Но За какие бабки, молодые ребята будут разрабатывать какой-то продукт, чтобы довести его до финальной стадии?)
suddenwfnew
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