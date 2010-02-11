Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 29 кві, 2026 22:31
won написав:
Так хто тобі доктор, шо ти такий впертий, і не визнаєш, шо неправий. Не хочеш впасти обличчям у багнюку - визнай, що помилився, і що золото історично таки негативно корелює з фондою, а не позитивно, а синхронний ріст останнім часом - виняток на історичному масштабі.
jabba написав:
вежливо
А пану не сподобалось, коли йому показали, як він виглядає зі сторони.)
Дайте свои прогнозы до конца года (поподробнее). Кто угадает, тот и прав. Делов -то ...
Додано: Чет 30 кві, 2026 07:51
Перепрошую, якщо таке питання вже ставили. Як купуєте та де зберігаєте? В банках без видачі, або на біржах. Чи навпаки фізичне і потім в комірках, вдома. Як на вашу думку краще, дешевше, безпечніше?
Додано: Чет 30 кві, 2026 08:04
prgauto2 написав:
Дайте свои прогнозы до конца года (поподробнее). Кто угадает, тот и прав. Делов -то ...
Може той пан трейдун і любить давати якісь прогнози, але я не трейдун, то мені це не потрібно. Я інвестую, а не торгую. Інвестую в портфель, де є і фонда, і золото, і трохи деякої фізичної нерухомості. Все ростиме, але не обов'язково все разом. Головне, що диверсифіковане, а тому просадка по одному типу активів не так страшна.
Зі щорічним ребаланансуванням це дасть змогу зберегти і примножити капітал, у якій би пропорції складові портфелю не росли/падали.
Leviafan написав:
Перепрошую, якщо таке питання вже ставили. Як купуєте та де зберігаєте? В банках без видачі, або на біржах. Чи навпаки фізичне і потім в комірках, вдома. Як на вашу думку краще, дешевше, безпечніше?
Якщо на біржах - то не залежатиме від вашого місцеперебування, легше купити і продати, менші спреди. З мінусів - якщо накриється світова фін.система, не зможете продати або вивести кошти (імовірність низька).
Якщо фізичне - в банках або крупних точках продажу. Буде біля себе, у разі чого можна продати, щоб вижити. З мінусів - високі спреди, ризик крадіжки.
Додано: Чет 30 кві, 2026 08:33
Leviafan написав:
Перепрошую, якщо таке питання вже ставили. Як купуєте та де зберігаєте? В банках без видачі, або на біржах. Чи навпаки фізичне і потім в комірках, вдома. Як на вашу думку краще, дешевше, безпечніше?
В условиях войны баки в Украине не продают безналичное золото и серебро. Старые счета еще обслуживают, но купить еще нельзя.
Более-менее легальные операции типо как форекс в укргазе тоже с начала войны закрыли.
А так то конечно с настоящим бумажным было дешевле для спекуляций. Но налоги. Зато не украдут. Но опять же - металлические счета не попадают под фонд - в случае банкротства - "изя фсе".
Альтернатива - забугорные кухни и даже крипта, приявязанная к металлам. Но со всеми причитающимися рисками.
Ну и самый доступный независимо от познаний в крипте и зарубежных счетах в современных условиях вариант - слитки и монеты и как альтернатива для бедных - ювелирный лом. Держать не в банковской ячейке - безумие, особенно в условиях войны (если по роду деятельности риски официального обыска и изьятия содержимого ячейки не превышают риски попадания шахеда в дом
).
Додано: Чет 30 кві, 2026 08:41
prgauto2 написав:
Кто угадает, тот и прав. Делов -то ...
А ничего что я не случано угадал а знал два года назад? И всех тут призывал идти со мной и по легкому накосить капусты.
А хамовитый оппонент ( с которым я еще раз подчеркиваю - я свиней вместе не пас в полонинах) - даже видя падение на графике - говорит шо должен был быть рост а график поломался.
Додано: Чет 30 кві, 2026 08:45
jabba
won
Щиро дякую за відповіді та корисні поради
Додано: Чет 30 кві, 2026 09:20
jabba написав:
операции типо как форекс в укргазе
І цей пан буде розказувати про "справжнє" бумажне золото? Коли наводить як приклад сfd-кухню, хай і на базі банку, для покупки
активів...🤦♂️ Почитайте, що таке Contract For Difference. Підказка: активи там не передаються. Це буквально контракт на різницю цін.
І цей пан розказує, який він "великий" знавець ринку...
Якщо потрібно купити золото в безготівці, то купувати етф на золото - те, про що і говорилось вище - через брокера на біржі. Тоді буде актив на руках (в депозитарії), який +- забезпечений металом. А cfd не підрозуміває ніякого забезпечення, там предмет угоди взагалі не актив.
jabba написав:
А ничего что я не случано угадал а знал два года назад?
Нічого, бо не знав, а вгадав.
Для інвестування і не треба нічого вгадувати, бо найкраща тактика - купувати, коли є змога. А для трейдунів - ну да, треба вгадувати... Маточікування працює проти трейдунів.)
А щоб купити і було - то очевидно, що треба купувати. Не сьогодні, так потім виросте. Це і без здогадок ясно.
