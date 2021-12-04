RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обсяги виробництва електроенергії
на АЕС не впливають на...

Обсяги виробництва електроенергії на АЕС не впливають на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:58

Обсяги виробництва електроенергії на АЕС не впливають на...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.

Дивися повний текст Обсяги виробництва електроенергії на АЕС не впливають на ціну на РДВ - Енергоатом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97399
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:05

Re: Обсяги виробництва електроенергії на АЕС не впливають на

ребята, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте
Примат
 
Повідомлень: 104
З нами з: 09.12.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 54 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна за рік купила у Білорусі електроенергії на 3,2 млрд
R2 » П'ят 14 січ, 2022 08:54
2 261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 січ, 2022 15:56
termoplastpluslviv
Україна за тиждень збільшила експорт електроенергії на...
R2 » Сер 08 гру, 2021 10:33
1 218
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 10:42
moveton
На Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 17:17
4 341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 гру, 2021 08:09
akido

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2705)
08.02.2022 17:04
Південний (1065)
08.02.2022 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.