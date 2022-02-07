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Україна планує побудувати
плавучий космодром за 4,8 млрд...

Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:51

Re: Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд

  akido написав:Спершу 10 мільйонів бабкофонів роздайте.
Почему бабкофоны? Я лично своим внукам беру. Это внучкофоны!
Svetas
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:08

Каждый день веселее предыдущего. Клоуны взявшие под контроль кассу и выходы из цирка - заигрались.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:43

Re: Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд

Гіперлуп, космодром. Ракету на Марс. Що наступне?
tetiv
 
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