Почему бабкофоны? Я лично своим внукам беру. Это внучкофоны!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:51
Re: Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:08
Каждый день веселее предыдущего. Клоуны взявшие под контроль кассу и выходы из цирка - заигрались.
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:43
Re: Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд
Гіперлуп, космодром. Ракету на Марс. Що наступне?
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