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Уряд розширив ФОПам можливості
працювати без касових...

Уряд розширив ФОПам можливості працювати без касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:07

Уряд розширив ФОПам можливості працювати без касових...

Пропонуємо до обговорення:
До переліку населених пунктів, крім сіл, додано селища.

Дивися повний текст Уряд розширив ФОПам можливості працювати без касових апаратів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:08

А как же хутора забыли?
Angelo77
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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