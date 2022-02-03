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Терміни «ковідної тисячі»
та 500 гривень за бустер....

Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:34

Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер....

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів продовжив строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців.

Дивися повний текст Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер. Кабмін розширив програму єПідтримка.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:34

якого біса я не можу купити квитки на уз - на 28.03.2022 р, бо кму чомусь заблокував таку продаж??? на 26.03.22 - ще продаж є.

коли припиниться знущання з інвалідів, які вимушені часто іздити в квиткові каси і взнавати - чи є квитки?

я не можу витратити цю довбану 1000 грн за вакцинацію??? що скажете, журналісти?
ostrovvlad22021
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:24

ostrovvlad22021
А зачем вы ездите в кассы, если уже много лет, как заказать билет без дополнительных комиссий, так и проверить наличие свободных мест и поездов, спокойно можно на официальном сайте Укрзализныци https://booking.uz.gov.ua/ru/
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:32

Re: Терміни «ковідної тисячі» та 500 гривень за бустер....

  ostrovvlad22021 написав:я не можу витратити цю довбану 1000 грн за вакцинацію???

А на ліки не можете витратити?
tetiv
 
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