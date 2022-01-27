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У Раді пропонують знизити ПДВ
на українські продукти та...

У Раді пропонують знизити ПДВ на українські продукти та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:28

У Раді пропонують знизити ПДВ на українські продукти та...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується знизити ставку ПДВ на вироблені в Україні продукти харчування з 20% до 0%.

Дивися повний текст У Раді пропонують знизити ПДВ на українські продукти та комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:28

А если я экспортирую криветки с Польши и тут посыпаю солью и упаковываю для продажи это считается за "продукцію вироблену на території України"

Я считаю, что не правильно сравнивать уровень налогообложения развитых стран и нас. Если мы хотим получить такой же темп развития экономики в 0,1...2,5%, то тогда наверно да.
r_a_piskunov
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