Пропонується знизити ставку ПДВ на вироблені в Україні продукти харчування з 20% до 0%.
Дивися повний текст У Раді пропонують знизити ПДВ на українські продукти та комуналку.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:28
У Раді пропонують знизити ПДВ на українські продукти та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують знизити ПДВ на українські продукти та комуналку.
Додано: Сер 09 лют, 2022 23:28
А если я экспортирую криветки с Польши и тут посыпаю солью и упаковываю для продажи это считается за "продукцію вироблену на території України"
Я считаю, что не правильно сравнивать уровень налогообложения развитых стран и нас. Если мы хотим получить такой же темп развития экономики в 0,1...2,5%, то тогда наверно да.
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