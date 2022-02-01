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У скільки обходиться побачення
в різних містах світу...

У скільки обходиться побачення в різних містах світу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 01:55

У скільки обходиться побачення в різних містах світу...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Picodi.com підрахували, у скільки обходиться побачення в різних містах світу.

Дивися повний текст У скільки обходиться побачення в різних містах світу (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 01:55

Ага еще среднюю цену на презервативы посчитайте епт..
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