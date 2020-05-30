Громадяни України, які сплачують ПДФО та мають іпотеку, можуть зменшити податкове навантаження на свої доходи.
Дивися повний текст Як та кому житловий кредит може зменшити оподаткування доходів.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 08:55
Як та кому житловий кредит може зменшити оподаткування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як та кому житловий кредит може зменшити оподаткування доходів.
Додано: Чет 10 лют, 2022 08:55
размер годовой заработной платы (налогооблагаемого дохода) выше суммы налоговой скидки (учитывается доход за минусом ЕСВ и пенсионных отчислений); - это как понимать? разве ЕСВ входит в З/П? и что такое пенсионные отчисления?
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:14
А с какого бодуна я должен ВСЁ платить в бюджет, а какой-то чудак нет?
Чем он ровнее меня? Зачем всё время вбивать клинья между гражданами?
Нечего распоряжаться МОИМИ !, в том числе, деньгами!
"Нет никаких государственных денег-есть деньги плательщиков налогов".
Маргарет Тетчер.
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