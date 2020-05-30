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Як та кому житловий кредит
може зменшити оподаткування...

Як та кому житловий кредит може зменшити оподаткування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:55

Як та кому житловий кредит може зменшити оподаткування...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України, які сплачують ПДФО та мають іпотеку, можуть зменшити податкове навантаження на свої доходи.

Дивися повний текст Як та кому житловий кредит може зменшити оподаткування доходів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:55

размер годовой заработной платы (налогооблагаемого дохода) выше суммы налоговой скидки (учитывается доход за минусом ЕСВ и пенсионных отчислений); - это как понимать? разве ЕСВ входит в З/П? и что такое пенсионные отчисления?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:14

А с какого бодуна я должен ВСЁ платить в бюджет, а какой-то чудак нет?
Чем он ровнее меня? Зачем всё время вбивать клинья между гражданами?
Нечего распоряжаться МОИМИ !, в том числе, деньгами!
"Нет никаких государственных денег-есть деньги плательщиков налогов".
Маргарет Тетчер.
leoiskander
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