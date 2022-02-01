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У Польщі скасують
«в'їзний» карантин

У Польщі скасують «в'їзний» карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:51

У Польщі скасують «в'їзний» карантин

Пропонуємо до обговорення:
11 лютого у Польщі скасуть карантин, який вимагали після контакту із зараженою особою, також скасують "в'їзний" карантин.

Дивися повний текст У Польщі скасують «в'їзний» карантин.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:17

Re: У Польщі скасують «в'їзний» карантин

Ще б скасували довідки тестів ПЛР / антиген.
tetiv
 
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