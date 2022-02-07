У 2021 році вартість експорту насіння і плодів олійних культур з України склала 2,4 млрд дол. США, що на 33% більше, ніж у 2020 році.
Дивися повний текст Україна почала більше заробляти на експорті агропродукції.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:11
Україна почала більше заробляти на експорті агропродукції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна почала більше заробляти на експорті агропродукції.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:12
Не Украина стала больше зарабатывать, а украинские аграрные олигархи и мультимиллионеры.
И чем меньше у нас будет таких "национальных аграрных научных никомуненужных центров" и экспертов -тем больше останется средств в бюджете, которые можно потратить более разумно. Их работа- константация фактов и не более.
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