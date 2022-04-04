В Україні 11 лютого запрацював новий модернізований електронний кабінет водія.
Дивися повний текст В Україні запустили новий електронний кабінет водія.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 18:51
В Україні запустили новий електронний кабінет водія
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Дивися повний текст В Україні запустили новий електронний кабінет водія.
Додано: Пон 14 лют, 2022 18:58
а как в него входить?: раньше было достаточно идентификации Приват-а, а теперь?!
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