Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі (Dara Khosrowshahi) заявив, що компанія може почати приймати оплату за свої послуги у криптовалюті.
Дивися повний текст Uber може почати приймати платежі в Bitcoin або іншій криптовалюті.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 11:12
Uber може почати приймати платежі в Bitcoin або іншій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber може почати приймати платежі в Bitcoin або іншій криптовалюті.
Додано: Вів 15 лют, 2022 11:13
Хорошая формулировка: "криптовалюты и/или Bitcoin". Прямо вот вообще разные вещи.
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