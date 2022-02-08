RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Uber може почати приймати
платежі в Bitcoin або іншій...

Uber може почати приймати платежі в Bitcoin або іншій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:12

Uber може почати приймати платежі в Bitcoin або іншій...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі (Dara Khosrowshahi) заявив, що компанія може почати приймати оплату за свої послуги у криптовалюті.

Дивися повний текст Uber може почати приймати платежі в Bitcoin або іншій криптовалюті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:13

Хорошая формулировка: "криптовалюты и/или Bitcoin". Прямо вот вообще разные вещи.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як та кому житловий кредит може зменшити оподаткування...
R2 » Чет 10 лют, 2022 08:55
2 166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 15:14
leoiskander
У JPMorgan підрахували, що Bitcoin переоцінений на 12%
R2 » Сер 09 лют, 2022 22:07
4 285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 11:59
N0mad
Головний стратег Bloomberg назвав стелю вартості Bitcoin
R2 » Вів 08 лют, 2022 22:03
1 231
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 22:03
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (382)
15.02.2022 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.