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Низька температура гарячої
води у квартирі: що робити і...

Низька температура гарячої води у квартирі: що робити і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:50

Низька температура гарячої води у квартирі: що робити і...

Пропонуємо до обговорення:
У киян, які користуються послугами централізованого постачання гарячої води, можуть виникнути проблеми із низькою температурою води.

Дивися повний текст Низька температура гарячої води у квартирі: що робити і куди звертатися мешканцям столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:51

Из моего опыта: ставите бойлер, отключаетесь от горячей воды и посылаете Киевхреноэнерго на..р! В старых домах с порезанной системой циркуляции никто не хочет решать проблемы с горячей водой и все ложили на жильцов!
sobolev7522
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 07:59

Re: Низька температура гарячої води у квартирі: що робити і.

sobolev7522 написав:Из моего опыта: ставите бойлер, отключаетесь от горячей воды и посылаете Киевхреноэнерго на..р!..!
нельзя уже отключаться от ГВ, ведь незря АП ввели
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 08:01

  GALeon написав:
sobolev7522 написав:Из моего опыта: ставите бойлер, отключаетесь от горячей воды и посылаете Киевхреноэнерго на..р!..!
нельзя уже отключаться от ГВ, ведь незря АП ввели

Так там копейки той АП.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:12

GALeon Не только можно но и нужно! Пишите заявление на отключение от услуги ГВП и приходят, опломбируют кран и вперед! АП платить не нужно будет!
sobolev7522
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