У киян, які користуються послугами централізованого постачання гарячої води, можуть виникнути проблеми із низькою температурою води.
Дивися повний текст Низька температура гарячої води у квартирі: що робити і куди звертатися мешканцям столиці.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 12:50
Низька температура гарячої води у квартирі: що робити і...
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Дивися повний текст Низька температура гарячої води у квартирі: що робити і куди звертатися мешканцям столиці.
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:51
Из моего опыта: ставите бойлер, отключаетесь от горячей воды и посылаете Киевхреноэнерго на..р! В старых домах с порезанной системой циркуляции никто не хочет решать проблемы с горячей водой и все ложили на жильцов!
Додано: Сер 16 лют, 2022 07:59
Re: Низька температура гарячої води у квартирі: що робити і.
нельзя уже отключаться от ГВ, ведь незря АП ввели
Додано: Сер 16 лют, 2022 08:01
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:12
GALeon Не только можно но и нужно! Пишите заявление на отключение от услуги ГВП и приходят, опломбируют кран и вперед! АП платить не нужно будет!
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