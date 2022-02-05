Індекс споживчих настроїв в Україні у січні 2022 року склав 62,3, що на 4,9 пунктів нижче за показник грудня.
Дивися повний текст Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального рівня за три роки.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:06
Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального...
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Дивися повний текст Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального рівня за три роки.
Додано: Сер 16 лют, 2022 08:55
При Порошенко ситуация с каждым годом улучшалась. При Зезиденте ситуация с каждым годом ухудшается
Додано: Сер 16 лют, 2022 09:04
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:05
BIGor
ну тоді доповніть свій "пост" деталями - яка була їхня вартість і порівняйте з обсягом і вартістю цього аболютно нормального фінансового інструменту з даними за 2 останні роки
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