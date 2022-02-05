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Споживчі настрої українців
погіршилися до мінімального...

Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:06

Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв в Україні у січні 2022 року склав 62,3, що на 4,9 пунктів нижче за показник грудня.

Дивися повний текст Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального рівня за три роки.
R2
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Судя по графику, индексы при Порошенко были гораздо хуже
welmexplus
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 08:55

При Порошенко ситуация с каждым годом улучшалась. При Зезиденте ситуация с каждым годом ухудшается
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:04

  sergiykopyl написав:При Порошенко ситуация с каждым годом улучшалась. При Зезиденте ситуация с каждым годом ухудшается

Ну да, набрали только ОВГЗ долгов при Порошенко на 100 млрд., а твои дети будут отдавать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:05

BIGor
ну тоді доповніть свій "пост" деталями - яка була їхня вартість і порівняйте з обсягом і вартістю цього аболютно нормального фінансового інструменту з даними за 2 останні роки
ruslan42212
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