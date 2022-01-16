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ВР пропонує відмовитися від поділу нотаріусів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:35
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України пропонує вдосконалити питання регулювання нотаріальної діяльності, відмовитись від поділу на державних і приватних нотаріусів і закріпити єдиний статус нотаріату в Україні.
Дивися повний текст ВР пропонує відмовитися від поділу нотаріусів на державних і приватних
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:35
Опять услуги нотариусов подорожают.
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