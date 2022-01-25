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Росія випала із топ-3 найбільших
імпортерів українських...

Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51

Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2021 року експорт українських товарів до Росії зріс на 26% порівняно з попереднім роком і становив $3,4 млрд.

Дивися повний текст Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51

Как можно покупать у страны с которой, якобы, мы воюем? Почему не покупаем у Европы?
hazanovich_alexey
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