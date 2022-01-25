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Росія випала із топ-3 найбільших
імпортерів українських...

Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51

Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2021 року експорт українських товарів до Росії зріс на 26% порівняно з попереднім роком і становив $3,4 млрд.

Дивися повний текст Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51

Как можно покупать у страны с которой, якобы, мы воюем? Почему не покупаем у Европы?
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 07:28

  hazanovich_alexey написав:Как можно покупать у страны с которой, якобы, мы воюем? Почему не покупаем у Европы?


Если страна является крупным импортёром украинских товаров, это означает, эта страна активно покупает украинские товары, а не продает свои товары Украине.
Экономический форум ... :( :( :(
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:08

"на третьем РФ — $6 млрд (рост на 33,9%)."

"Россия выпала из топ-3 импортеров"

но комент
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:13

  hazanovich_alexey написав:Как можно покупать у страны с которой, якобы, мы воюем? Почему не покупаем у Европы?

вероятно, потому что забыли войну объявить.
займитесь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:10

  PasserBy написав:
  hazanovich_alexey написав:Как можно покупать у страны с которой, якобы, мы воюем? Почему не покупаем у Европы?


Если страна является крупным импортёром украинских товаров, это означает, эта страна активно покупает украинские товары, а не продает свои товары Украине.
Экономический форум ... :( :( :(


Очередной пострадавший от современной системы образования :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:14

  sequence написав:
  hazanovich_alexey написав:Как можно покупать у страны с которой, якобы, мы воюем? Почему не покупаем у Европы?

вероятно, потому что забыли войну объявить.
займитесь

ась? война будет ̶1̶6̶ 20 февраля.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:59

  Ромасик написав:
  sequence написав:
  hazanovich_alexey написав:Как можно покупать у страны с которой, якобы, мы воюем? Почему не покупаем у Европы?

вероятно, потому что забыли войну объявить.
займитесь

ась? война будет ̶1̶6̶ 20 февраля.

Не 20-го, а 22-го. Уж больно дата красивая 22.2.22, Кремлю нравится.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:03

Была такая сказка когда для прикола кричали Волки! Волки! И село мобилизовалось чтоб отразить эту фэйковую объяву. А потом когда пришли волки и на тот же крик никто не стал собираться. Так и с войнушкой. Когда начнут все в мире перестанут реагировать серьезно.
И вообще ВСУ вместо разминирования серых зон донбасса по логике должна дополнительно заминировать эти зоны на случай вторжения и с границей Беларуси также. Кто прояснит может в разминировании есть логика в защите от возможного вторжения?
spread
 
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