За підсумками 2021 року експорт українських товарів до Росії зріс на 26% порівняно з попереднім роком і становив $3,4 млрд.
Дивися повний текст Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських товарів.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51
Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських...
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Дивися повний текст Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських товарів.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51
Как можно покупать у страны с которой, якобы, мы воюем? Почему не покупаем у Европы?
Додано: Чет 17 лют, 2022 07:28
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:08
"на третьем РФ — $6 млрд (рост на 33,9%)."
"Россия выпала из топ-3 импортеров"
но комент
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:13
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:10
Очередной пострадавший от современной системы образования
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:14
Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:59
Не 20-го, а 22-го. Уж больно дата красивая 22.2.22, Кремлю нравится.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:03
Была такая сказка когда для прикола кричали Волки! Волки! И село мобилизовалось чтоб отразить эту фэйковую объяву. А потом когда пришли волки и на тот же крик никто не стал собираться. Так и с войнушкой. Когда начнут все в мире перестанут реагировать серьезно.
И вообще ВСУ вместо разминирования серых зон донбасса по логике должна дополнительно заминировать эти зоны на случай вторжения и с границей Беларуси также. Кто прояснит может в разминировании есть логика в защите от возможного вторжения?
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