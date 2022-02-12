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«єCмартфони» для людей старше
60 років прив’яжуть до...

«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:24

А почему пенсионер не может подарить внуку или продать свой законный смартфон ?
Вроде Зеленский не говорил, что смартфон в аренду дают.
hendrix
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:32

  hendrix написав: что смартфон в аренду дают.


Не в аренду, а в кредит. Писали, что к смартфону будет идти контракт, в стоимость абонплаты которого очевидно и будет много чего включено.

На Западе это популярно - выдавать бесплатный смартфон в нагрузку к контракту с более высокой абонплатой, чем если заключать контракт без получения смартфона. И смартфоны в этом случае привязываются к оператору, чтобы не брали смартфоны на бомжей с целью последующей перепродажи.

Тут более интересен вопрос - сможет ли пенсионер разорвать контракт или будет обязан платить абонплату, которую ему установят до конца жизни?


И опять-же очень сомнительное с точки зрения безопасности действие - привязывать финансовый номер к смартфону. На смартфоне могут выполняться программы, в которых злоумышленники могут прятать зловренный код. Настройка разрешений эту проблему не решает, т.к. приложение может получить рут доступ к ресурсам смартфона через уязвимости в ОС смартфона и таким образом обойти любые настройки телефона.

А получив рут доступ к смартфону, злоумышленник может делать удаленно со смартфоном что угодно, в том числе и снимать привязку смартфона к сим-карте, никакие настройки и разрешения для него уже не будет препятствием. Установит пенсионер какое-то приложение фонарик из маркета и привет...

Впринципе даже установка приложения не нужна, если включен блютуз, для получения полного доступа к смартфону, злоумышленнику может быть достаточно подойти к пенсионеру со смартфоном и постоять рядом. Блютуз стек как и любой другой код имеет свои ошибки и недоработки которые могут быть использованы для атаки.

Как вариант - злоумышленник может прислать хитрое сообщение испоьзующее уязвимость операционной системы смартфона для внедрения зловредного кода. Или как другой пример - пенсионер может открыть страницу в браузере содержащую вредоносный код и этого будет достаточно для заражения смартфона. Еще вариант - пенсионер подключается к бесплатному WiFi, созданному злоумышленниками и при попытке открытия какой-либо страницы его смартфон заражается вредоносным кодом.

Важен сам факт, что в смартфоне можно устанавливать и запускать приложения - это уже большая дыра в безопасности, метод внедрения зловредного кода злоумышленники найдут, их вагон и тележка, тем более если смартфон в руках пенсионеров ничего не понимающих в безопасности и программировании.

И уж тем более, если это "бесплатный" смартфон с предустановленным софтом от правительства, в таком с большой вероятностью будут бекдоры для слежки и контроля, которые будут найдены и будут использоваться злоумышленниками.

Почитайте про тот-же PEGASUS, который позволяет установить вредоносное ПО в смартфоны с iOS и Android без ведома владельца, используемый спецслужбами для слежки и удаленного управления смартфонами.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:37

  Цитрин написав:
  hendrix написав: что смартфон в аренду дают.

\\\
Почитайте про тот-же PEGASUS, который позволяет установить вредоносное ПО в смартфоны с iOS и Android без ведома владельца, используемый спецслужбами для слежки и удаленного управления смартфонами.

А что про него читать? -- _только_ яблоко -- через спец-дыры, для этой, собственно, цели и оставленные. Так что пенсы в полной безопасности.
_hunter
 
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  #<123
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