Скільки українців мають заощадження — дані опитування
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24.07.2019 29 липня людство використає весь природний бюджет на 2019 рік. Саме того дня наступить Earth Overshoot Day, тобто День екологічного боргу. Проте, на жаль, для України цей день настав уже сьогодні, 24 липня. Про це свідчать результати екологічного дослідження, яке ініціювала міжнародна організація Global Footprint Network. Настання Earth Overshoot Day прискорилось на дві місяці за останні 20 років. Отже для всього світу 29 липня – найраніша дата «проведення» Earth Overshoot Day за всю історію. Це означає, що людство нині використовує природу в 1,75 разів більше, ніж екосистеми нашої планети можуть регенеруватися.
І ми навіть трохи гірші за оте "середнє людство". У нас навіть більше аніж ті злощасні 1.75рази
chipmunk написав:якось сумнівно що 89% голосунів мають реальну мінімалку...
Такие опросы в Украине - изначально глупость. Почти никто из имеющих сбережения в этом постороннему человеку не признается. Могут отобрать грабители, государство может обложить каким-то налогом, в лучшем случае - лишить льгот.
yetizedd написав:p_a_l П.С. Закончу свою мысль. Как вы первый, кстати, подметили - виноваты в первую очередь сами же пенсионеры. Ведь когда человека обманывают один раз - то пользуются его доверием, а когда его обманывают постоянно, то это уже даже словом "обман" сложно назвать, правда? Так вот, пенсионеры, они ведь не родились пенсионерами, правда? То есть, когда они были молодыми-трудоспособными, о чем они думали? Рассчитывали на то, что им будут платить хорошую пенсию? А на основании чего они на нее рассчитывали? Они чвидели и знали о том, что у нас "среднестатистический" человек не имеет защиты. Но упорно не заботились о своей старости. А получив абсолютно закономерный результат своей беспечности взывают к "справедливости". И кто же им виноват? У них был выбор из следующих вариантов: 1. Добиваться того, чтобы в их стране РЕАЛЬНО работало правосудие. 2. Обеспечить себе пассивный доход и/или сбережения на старость. 3. Вырастить благодарных детей, которые могли бы их поддерживать. 4. Свалить в страну, где есть правосудие и как следствие работают все остальные институты. Но если человек не ставил цели и не добивался ни одного варианта, то кто же ему виноват?
Ага,напоминает:"...поганенький \\\"(В.Обломов)
Ну если АЖ сам В.Обломов стишок придумал -- тут да -- вообще никаких вариантов не осталось А если по-сути: попросил у chumakcm1430 отец алкаш денег на ... -- да пусть хлеба купить. А сам деньги пропил. А chumakcm1430 такой: "ну пропил -- да и пропил". А на следующий день ситуация повторяется. И на следующий день. И вот тут -- внимание вопрос: а, может, chumakcm1430 _тоже_ виноват в том, что отец -- алкаш? -- хотя бы потому, что не контролирует целевое использование средств?..
24.07.2019 29 липня людство використає весь природний бюджет на 2019 рік. Саме того дня наступить Earth Overshoot Day, тобто День екологічного боргу. Проте, на жаль, для України цей день настав уже сьогодні, 24 липня. Про це свідчать результати екологічного дослідження, яке ініціювала міжнародна організація Global Footprint Network. Настання Earth Overshoot Day прискорилось на дві місяці за останні 20 років. Отже для всього світу 29 липня – найраніша дата «проведення» Earth Overshoot Day за всю історію. Це означає, що людство нині використовує природу в 1,75 разів більше, ніж екосистеми нашої планети можуть регенеруватися.
І ми навіть трохи гірші за оте "середнє людство". У нас навіть більше аніж ті злощасні 1.75рази
І чого потрібно споживати в 2 рази менше? Шкарпетки штопати? Купляти секонд і заношувати його до дір? Чи їсти в 2 рази менше?
BIGor Шкарпетки... Є кращий спосіб. Коли протирається п'ятка -- обертати шкарпетку на 180° == подовжити її життя ~ вдвічі. Секонд... Не обов'язково. Купуйте нове. Але і те нове може мати десь так 3-5 рівнів життя (парадний -- буденний -- домашній -- дача/похід -- ганчірки) Їжа... Досить було би не викидати її. І не їсти зайвого, бо то шкідливо. Отже -- купувати менше. Аби не було отак: Щороку у світі викидають половину виробленої їжі https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/
chipmunk написав:Заважає потребляцтво якось сумнівно що 89% голосунів мають реальну мінімалку...
В УТ була стаття з таким текстом:
В Україні рівень середньодушових доходів на члена сім’ї понад три прожиткових мінімуми у 2013 році мали 7,1% мешканців, два-три – 21,4%.
Решта (більшість) 1-2 "прож.мін".
Це й може пояснити, чому 89% -- не спромоглись назбирати заощадження. Все пішло на витрати... І часто -- на засмічення Землі
І, звісно ж, ще додались рекламісти, інстаграми... та ін. бридота, що спеціалізується на виїданні мозку:
Звуть мене Октав, одягаюся я в АРС. Я рекламіст: так-так, я забруднюю навколишнє середовище. Я саме той, хто продає вам лайно. Той, хто змушує вас мріяти про речі, яких ви не матимете ніколи. Завжди блакитне небо, незмінно принадні дівчата і досконале щастя, підмальоване у PhоtоShоp. Заяложені картинки, чіпкі мелодії. Зрештою, коли ви, зекономивши на всьому, назбираєте на омріяний драндулет, я подбаю, аби він вийшов із моди. Я завжди на три кроки попереду і завжди зроблю все, аби лишити вас невдоволеними. Гламур – країна, до якої ви ніколи не потрапите. Я підсаджую вас на згубну новизну, особливість якої в тому, що вона ніколи не залишається новою. Завжди є свіжа новинка, яка витіснить застарілу попередницю. Ви шаленітимете від мого священнодійства. У моїй професії ніхто не бажає вам щастя, бо вдоволені люди нічого не споживають. Ваші страждання – допінг для торгівлі. На нашому жаргоні це зветься «посткупівельним розчаруванням». Ви вкрай потребуєте якогось товару, але тільки-но ви його придбаєте – вже хочете чогось іншого. Гедонізм – це не гуманізм, а рух готівки. її девіз? «Я витрачаю, отже, я існую». Аби створити попит, необхідно розпалити заздрість, біль, невдоволеність – ось моя зброя. І ви – мішень. Я живу з того, що брешу вам, і платять мені за це достобіса. ... (з книги Бегбеде)
Bobua написав:BIGor Шкарпетки... Є кращий спосіб. Коли протирається п'ятка -- обертати шкарпетку на 180° == подовжити її життя ~ вдвічі. Секонд... Не обов'язково. Купуйте нове. Але і те нове може мати десь так 3-5 рівнів життя (парадний -- буденний -- домашній -- дача/похід -- ганчірки) Їжа... Досить було би не викидати її. І не їсти зайвого, бо то шкідливо. Отже -- купувати менше. Аби не було отак: Щороку у світі викидають половину виробленої їжі https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/
Ну якщо людина живе в злиднях - то їй і варто менше споживати. Особисто я стараюсь витрачати згідно свого доходу. Якщо дохід великий - нащо економити на продуктах і носках? Людина заробляє для того щоб витрачати, купонокарбованці в могилу не забереш... А в статті написано
марне витрачання від 30% до 50% їжі спричинене поганими умовами зберігання, правилами щодо продажу прострочених продуктів та марнотратством споживачів
Bobua написав:І, звісно ж, ще додались рекламісти, інстаграми... та ін. бридота, що спеціалізується на виїданні
Читав "99 франків", частково згоден, але якщо відійти від так званого "потреблядства" - то прийдемо до совку з 2 видами ковбаси, 1 видом кефіру, пивом на розлив з бочки і тріскою запакованою у газету "Правда".
BIGor Кожен сам вирішить скільки витрачати, але сумно, коли потім з'являються отакі статті, де "макс." запаси вимірються навіть не роками, а жалюгідними "6міс" Добре, звісно ж, що не "24години", як у ідіотів у фільмі "Час" (2011). Але...