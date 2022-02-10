RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як отримати COVID-сертифікат
про одужання дистанційно

Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:52

Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно

Пропонуємо до обговорення:
Для оформлення сертифікату про одужання від COVID-19 не обов'язково йти до медзакладу. Достатньо звернутися до лікаря в телефонному режимі.

Дивися повний текст Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97513
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:52

Новый негласный приказ Минздрава больше 5 дней больничных с ковидом не давать,в Соцстрахе нет просто денег,здоров или нет выходи на работу....
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:42

  livs375 написав:Новый негласный приказ Минздрава больше 5 дней больничных с ковидом не давать,в Соцстрахе нет просто денег,здоров или нет выходи на работу....

Так с омикроном больше 5 дней и не болеют.
_hunter
 
Повідомлень: 6315
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:47

Hunter
У жены на 9 день делали тест на работу без отрицательного теста не пускают и он был положительный, так что 5 дней это миф, самочувствие более менее, но заражать людей легче простого...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:44

  livs375 написав:Hunter
У жены на 9 день делали тест на работу без отрицательного теста не пускают и он был положительный, так что 5 дней это миф, самочувствие более менее, но заражать людей легче простого...

Так новости и про пол года носительства были, но это все единичные случаи.
_hunter
 
Повідомлень: 6315
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат
R2 » Чет 17 лют, 2022 13:09
8 383
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:17
Svetas
У Кабміні розраховують у 2022 році отримати від ДП...
R2 » Сер 16 лют, 2022 13:25
2 244
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 23:00
hazanovich_alexey
Лікарняний на 5 днів: як отримати довідку без візиту до...
R2 » Сер 09 лют, 2022 16:01
3 286
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 01:00
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2726)
18.02.2022 14:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.