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МОЗ вводить єдину електронну
картку для пацієнта

МОЗ вводить єдину електронну картку для пацієнта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:38

МОЗ вводить єдину електронну картку для пацієнта

Пропонуємо до обговорення:
У МОЗ планують запровадити електронні карти, в яких буде зібрано всю медичну інформацію про пацієнта.

Дивися повний текст МОЗ вводить єдину електронну картку для пацієнта.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:38

доступ дадут всем!
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:23

Это хуже Дии! Если от системы нельзя уклониться, то все данные в ней должны быть обезличены.
Хотя эти слуги настолько бедны, что за штуку баксов своих племянников на органы сдадут.
astatempo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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