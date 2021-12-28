У МОЗ планують запровадити електронні карти, в яких буде зібрано всю медичну інформацію про пацієнта.
Дивися повний текст МОЗ вводить єдину електронну картку для пацієнта.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:38
МОЗ вводить єдину електронну картку для пацієнта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ вводить єдину електронну картку для пацієнта.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:23
Это хуже Дии! Если от системы нельзя уклониться, то все данные в ней должны быть обезличены.
Хотя эти слуги настолько бедны, что за штуку баксов своих племянников на органы сдадут.
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