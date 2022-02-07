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Дія.City: розмір ставки
ЄСВ для платників

Дія.City: розмір ставки ЄСВ для платників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:40

Дія.City: розмір ставки ЄСВ для платників

Пропонуємо до обговорення:
З 8 лютого в Україні запустили спеціальний правовий режим для ІТ-галузі Дія.City.

Дивися повний текст Дія.City: розмір ставки ЄСВ для платників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:40

интересно кто на НДС полиняет, че-то кажется что кодерки
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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