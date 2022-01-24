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США побудують у
Польщі шість АЕС

США побудують у Польщі шість АЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:49

США побудують у Польщі шість АЕС

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки мають намір побудувати на території Польщі щонайменше шість нових реакторів американської компанії NuPower Power. Угоду про це сторони підписали 14 лютого у Вашингтоні за участю віце-прем’єра Польщі Яцека Сасіна.

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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:50

*Вдоль нашей границы реализуется несколько крупных атомных проектов*
Интересная стратегия!
astatempo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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