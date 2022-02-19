Число магазинів з імпортними товарами в Україні стрімко зростає, але ціни не радують.
Дивися повний текст Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 08:18
Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні.
Додано: Нед 20 лют, 2022 08:18
И это без учета постоянных акций, когда в Польше можно купить те или иные продукты со скидкой до 50%.
Например куриное филе по факту обходится по 60 грн за кило.
Додано: Нед 20 лют, 2022 08:30
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