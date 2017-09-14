RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:32

  Water написав:
  hxbbgaf написав:А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.

Зарплата судмедексперта 25 тисяч.

Кількість судмедекспертів залишилась незмінною.
Кількість тіл що підлягають огляду збільшилась кратно.
Звичайно влада не зацікавлена в виплаті 15 млн гривень і буде всіляко саботувати процес.
Це ж не тіла їхніх близких.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:45

  tumos написав:......
... Рано или поздно наступит момент, когда вам будут говорить -
физик прекращай флудить.

Можно я вам уже скажу - юрист, прекращай троллить?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо в реалі Тайвань йшов не еволюційним розвитком, а саме шляхом реформ:
Всі країни-щось реформували.
Тому слово-реформа
має таке саме відношення до геніального кормчого якого ти чекаєш , так і до слова еволюційний розвиток.
По суті все відбувається наступним чином
1 Спочатку якийсь Діоген сидячи в бочці проповідує щось незвично нове для суспільства( реміслиник знаходить колесо , солдат стрій фаланга, інженер парову машину і так далі...)
2 Кількість прихильників проповідуємої теорії зростає ( ремісники бачать що колесо/фаланга/парова машина-це вигідно) і повторюють
3 Як тільки в суспільстві виявиться критична маса підтримуючих цю теорію-так відразу відбувається реформа.
При цьому ця реформа може відбуватись(впроваджуватись)
а - еволюційно(послідовно) довго (поколіннями)
б - революційно -швидко на протязі одного покоління, практично за життя КОРМЧОГО МОЖНОВЛАДЦЯ
4 В залежності від розвитку суспільства - рух може бути в сторону прогресу, просто в сторону(топтання на місці) або регрес..
Наприклад в Африці прийшли до канібалізму в 20 му столітті..

Тому
Як тільки ти ще раз уважно подивишся
Де рух відбувався в ОДНОМУ напрямку максимально довго, на протязі як мінімум 3 поколінь без шугань з сторони в сторону - це ЕВОЛЮЦІЯ
Всюди де рух йшов внаслідок тиску ОСОБИСТОСТІ - це революція..
Наприклад
Чінгізхан...., захопив все в ся... потім його нащадки втримували захоплене, а потім стрімко вернулись в юрти з яких до сьогодні і не вийшли.
ленін/сталін - захопили все до чого дотягнулись.... а потім імперія розвалилаль і продовжує агонізувати....
наполеон -захопив Європу ( більше ніж Гітлер) а потім через 100 років виявилось що нація стала менше ростом( а зменшення росту це погіршення умов існування)

Тому ти можеш й далі мантрувати на свої фантазії, які не мали історичного підтвердження.
Вплив особистості в історії Держави -це виняток з правила
Правило -це вплив суспільства на історію Держави.

Чукча, ключове слово - реформи.
А хто їх буде запроваджувати - окремий Куань чи батьки-засновники США, чи технічний уряд чи ще якась група можновладців-управлінців-регуляторів - це не головне.

Гадаєш, що таким єралашиком про урівнювати дійсно кардинальних реформ в країнах а-ля Польщі, Сінгапура, Кореї, Тайвань і т.д. з штукатуркой-реформами а-ля в Україні від Порошенка і Ко, ти зможеш забовтати суть?
Кумедний місіонер...
Ще й геніальність чомусь притулив в єралашик((
Якихось кормчих((
Бальцерович - ні кормчий, ні геній, ні практик прилавку, а звичайний викладач інституту ще й марксизму-ленінізму (щоб посміятися з тебе...) ---- узяв і реформував ринок Польщі.
Це факти, а не твої хфантазії-єралашики з-за прилавку з мільйонами.

То що там з запереченням мною можливості збагачення за одне покоління? Коли підтвердження-то від тебе-брехунця дочекаюсь?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:57

  ЛАД написав:
  tumos написав:......
... Рано или поздно наступит момент, когда вам будут говорить -
физик прекращай флудить.

Можно я вам уже скажу - юрист, прекращай троллить?

Зачем вам мое разрешение ? Вы уже сказали. )
А в целом интересная тема возникает. Как судьи с юридическим образованием
разбираются в делах, связанных со строительными вопросами, медициной ... ?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 12:07

  Hotab написав:Щось Хантер взагалі таке вже накидає…
То у нього в окупації солодке життя, а страждають лише ті хто пручаються…
Тепер у нього в полоні «з більшістю гарно обходяться» .
......

Да, почитал отчет - таки больше половины
https://ukraine.ohchr.org/ru/UN-Says-Ru ... an-POWs-UA

НО - разве это повод оставлять жертв тцк без внимания? 😳
Тут-то цифр _вообще нет_ - никто ни из каких комитетов буссифицированных не опрашивал...
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 12:15

  ЛАД написав:
  hxbbgaf написав:Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали.
А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.

Вы не допускаете, что судмедэксперты просто перегружены?
Им приходится делать экспертизу трупов погибших солдат, трупов, возвращаемых по обмену.
Такого количества экспертиз в мирное время не было даже близко, а судмедэкспертов, вроде, не прибавилось.
Отсюда и торможение.

Ну, на ефірі в суботу десь після обіду по каналу Київ був саме судмедексперт і він сам сказав, що впевнений, що це саботаж чи диверсія і це йде згори.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 12:29

З липня 2025 року по 15 вересня з Міністерством оборони Росії контракт підписали майже 292 000 осіб.

Інсайдер, який постійно надає точні звіти про зміни в російському військовому командуванні, передав нову інформацію 21 вересня, повідомивши, що контракт підписувало в середньому 7900 рекрутів на тиждень або 31 600 на місяць, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). За його словами, деякі з цих рекрутів приєднуються до стратегічного резерву, який Росії вдалося формувати через те, що її втрати на полі бою знизилися, хоча і залишаються високими.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/725 ... zerv-zs-rf
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 12:39

Спершу Сенюк висміяла коментаторів, які припускали, що правоохоронці не притягають її до відповідальності, бо вона «платить гроші СБУ» чи «працює на державу». А далі зізналися, що не живе в Україні.

«Я, коли побачила, який трешак почав робитись із тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але “заплатила СБУ” — звучить куди смішніше», — написала Сенюк.

За її словами, через виїзд за кордон вона не може «стабільно підтримувати хлопців» із реабілітаційного центру «Титанові».

«Я є амбасадором [центру] і відчуваю певну відповідальність у тому плані, що моя присутність важлива там», — пояснила порноакторка.
https://hromadske.ua/suspilstvo/251746- ... v-telefoni
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 12:51

  tumos написав:..........
А в целом интересная тема возникает. Как судьи с юридическим образованием
разбираются в делах, связанных со строительными вопросами, медициной ... ?

Эта тема уже когда-то обсуждалась. По-моему, на этой же ветке и в связи с тем же вопросом о возможности юристов быть всезнайками. Тоже по инициативе юриста, вот не помню ник. Он тогда доказывал, что юристы знают всё, прямо как энциклопедисты ХVIII века. :)
Никак не могут, а решения выносят на основании заключений экспертов.
Кстати, по Чернобыльской аварии суд тоже состоялся и 6 человек были осуждены на разные сроки. Суд был достаточно быстрый - 18 дней (за вычетом выходных). Трое получили по 10 лет. Правда, по разным причинам вышли через 4 года.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 12:56

  hxbbgaf написав:
  ЛАД написав:
  hxbbgaf написав:Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали.
А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.

Вы не допускаете, что судмедэксперты просто перегружены?
Им приходится делать экспертизу трупов погибших солдат, трупов, возвращаемых по обмену.
Такого количества экспертиз в мирное время не было даже близко, а судмедэкспертов, вроде, не прибавилось.
Отсюда и торможение.

Ну, на ефірі в суботу десь після обіду по каналу Київ був саме судмедексперт і він сам сказав, що впевнений, що це саботаж чи диверсія і це йде згори.

"Говорите и вы".
