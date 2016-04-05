prodigy написав:50/50 краще мати рух до мови від народу знизу чим держава буде примушувати народ до мови зверху
я не писал что должно принуждать. я написал что должно стимулировать. и что самостоятельный осознанный переход вообще было бы замечательно.
так он и происходит. В Харькове это вполне заметно. Но ведь суть в другом: даже если мы повально перейдём на украинский во всех сферах жизни, всё равно переводы всего мирового контента на русский будут появляться раньше, стоить дешевле и аудиторию будут иметь кратно более широкую. Мы никак этого не изменим. То есть, свободное владение русским будет оставаться весомым конкурентным преимуществом и в науке, и в бизнесе, и искусстве. Не таким крутым, как свободный английский/французский, конечно, но тем не менее.
juristkostya написав:Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы. Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо....
такая ситуация сложилась именно из-за большого количества русскоговорящих. плюс украиноговорящие понимают русский. естественно бизнес задает себе вопрос - нафуа спрашивается делать на украинском если и так все понимают что уже сделано для раши или наше можно будет продать и в раше? мы сами виноваты в данной ситуации когда оплачиваем контент который на русском. и именно с этой ситуацией государство обязано бороться что бы украинский не умер. стимулировать использование украинского не только в гос аппарате, образовании и науке. если украинцы тоже это осознают и будут осознанно переходить на украинский контент то все будет нормально. Украина не такая уж и маленькая страна. Просто привычка потреблять все по русски привита за 400 лет.
я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском? Так что не все так просто как пытаются нарисовать. Наше сознание просто еще не осознало что мы можем быть самодостаточными, что мы не должны быть все время в их тени. Как в прочем и они никак не могут смириться с нашей независимостью.
шта? какие это Украина производит самолёты, автомобили, средства моб.связи, складскую и строительную технику. Даже обои в эпицентре импортные.
Миф про самодостаточность - для тупых обывателей. Например каким своим оружием мы бьём русню и зачем просим его на Западе? Если хотим пользоваться благами цивилизации, нужно глубоко учить иностранные языки и не только русский. Китайцы и японцы нам на украинский переводы делать не будут.
Другой вариант - отгородится от всего мира стеной, всё чужое - запретить и устроить украиноязычный рай.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 сер, 2022 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Беженцы у которых всё хорошо: По человечески стоит за них порадоваться, а по факту Вам не сдаётся, что попахивает мацой? Чисто для "кроликов", населения,....
Интересный коммент по этой теме, эмоциональный, хотя не включил в себя даже 1% рассмотренного здесь на полях форума.
+14 Saskia Jansen Sharp's
В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.
Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.
И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.
Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.
И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."
Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...
Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.
Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."
Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.
Я, так понимаю, население начинает понимать происходящее? - Да х..й там! Они даже на долю процента не представляют происходящее - его цинизм и полную ...опу.
mephala написав:я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском?
вы сейчас вообще о чём? Французский является официальным языком для 32 государств и правительств, а также официальный рабочий язык большинства международных организаций (ОНН и прочие). Четвертый по распространённости в интернете.
Естественно, контент на нём очень массовый и оперативный.
шта? какие это Украина производит самолёты, автомобили, средства моб.связи, складскую и строительную технику. Даже обои в эпицентре импортные.
миф про самодостаточность для тупых обывателей. Например каким своим оружием мы бьём русню и зачем просим его на Западе? Если хотим пользоваться благами цивилизации нужно учить языки, и не только русский. Китайцы нам на украинский переводы делать не будут.
Вариант отгородится от всего мира стеной, всё чужое запретить и устроить украиноязычный рай.
вы как то убого воспринимаете самодостаточность. от не даром вы русскоязычный - вам как серпом по яйцам только слышите про развитие украинского. интересно обывателей Англии, Польши и других стран что нам помогают вы тоже считаете тупыми обывателями? А ведь их языки тоже самодостаточны и не нуждаются в подпорках от соседей как все время вспоминают про русский.