budivelnik написав:Я пишу наступне Інфляція на 50%.. не погіршує життя населення на 50%...в мене це погіршення становить 5%, в моїх продавців 10%...
Інфляція 50 погіршує рівень життя на 50%. Якщо не змінились доходи, звичайно. Якщо в вас 5%, а в працівників 10%, то це означає що ви підвищили зарплати своїм працівникам на 40% - що виглядає дуже неправдоподібно, а іншими словами брехливо. *І я вважаю що інфляція в районі 30%. А так як зарплати не зросли і навіть впали(безробіття), то рівень життя впав десь на 30%-50%. Це зауваження стосується регіонів в тилу, тобто це не для умовного Харкова.
На жаль як багато молодих і ранніх - ви не вмієте аналізувати прочитане..
Мої приватні доходи це Загальний дохід - мінус інвестиції... Ясно що бід час військових дій розмір інвестицій зменшується, тому навіть при зменшенні мого загального доходу на 30% і зменшенні сум які я відправляв на інвестиції в рази - мої поточні витрати можуть зменшитись на 5% В той час коли в моїх продавців , суми які вони отримували в якості зарплати йшли як правило на поточне споживання, тому для них зменшення на 10%= погіршенню життя на 10%
ПС Коли спробуєте когось звинуватити - спершу два рази подумайте, може ви просто поверххапайко і чогось не зрозуміли?
ППС Ще раз нагадаю При інфляції в 50% - падає не тільки ДОХІД в ДОЛАРАХ Падає ще й РОЗХІД в ДОЛАРАХ Візьміть свої платіжки за березень , порахуйте їх в доларах І візьміть такі самі за вересень і також порахуйте в доларах Курс за цей період впав на 50% Ви стали платити в доларах стільки ж скільки й платили? чи все таки в доларах ваші витрати на комуналку впали на 50%, тобто для Вас інфляція по комуналці=0%, а комуналка це від 10 до 50% витрат населення(чим багатші - тим менше%)
Якийсь брєд сивої кобили.
Які нафіг "інвестиції" у пересічного населення?
Я так розумію нікому зарплати ви не підняли, а годуєте своїх працівників казками. При чому тут долари? Якщо в доларах рахувати - то тоді інфляція = 0, зате доходи впали на 40% приблизно => населення збідніло на тих самих 40%. Все те саме!
Те що споживання в Україні впало "всього на 10%" пояснюється просто: Наприклад, раніше я мав дохід 15К. 10К я тратив "на прожиття", а 5К на розваги/дорогі покупки/заощаджував. Зараз я тупо трачу 15К "на прожиття". Адже я не можу почати менше їсти. Ось тому "споживання майже не змінилось". Хоч я все-рівно в цифру 10% не вірю.
Очень правильный вопрос. И своевременный. Вот поселились в модульном городке в условной Винницкой области беженцы с Донбасса. Хотят трудоустроиться. Нужны ли в для этого в Винницкой области новые рабочие места? (Скажем, 50 тысяч)
Ответ: не нужны. Увольняем 50 тыс местных, трудоустраиваем приезжих, проблема решена, все довольны.
andrijk777 написав:Якщо в доларах рахувати - то тоді інфляція = 0, зате доходи впали на 40% приблизно => населення збідніло на тих самих 40%. Все те саме!
Так комуналка в доларах впала А вона становила 30% ваших доходів... Може спеціально для Вас на пальцях і з цифрами? ___________________Було___________________стало _____________грн_________долар________грн_______долар зарплата____8400__________300________10000______250______мінус20% комуналка___2800__________100_________2800_______70 залишилось__5600__________200_________7200______180______мінус 10%
Отже Девальвація гривні - 50% Втрата зарплати в доларах-20% Залишилось менше на поточні витрати - 10%
Це дуже спрощено , але крім комуналки є ще море товарів які не подорожчали на рівень девальвації...плюс від великої кількості товарів Ви відмовились примусово(кіно/розваги/новий телефон) Але відмовившись від купівлі нового телефона чи модних кросівок - ви не викинули старий( який може виконувати ті самі функції що й новий) і в запасі замість трьох пар взуття у вас всього дві..але воно повністю покриває ваші потреби..
От і виходить Внаслідок того що ви можете користуватись вже придбаними речами і міняти їх по мірі зносу а не по часу виходу новинки - то грошей які у вас залишились Вам практично повністю вистарчить на підтримання довоєнного рівня життя, а втрата якості в 10% це не те що Ви не можете купити необхідне..це банальне зменшення асортименту... Але ж на дворі війна Ви помітили?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 вер, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Очень правильный вопрос. И своевременный. Вот поселились в модульном городке в условной Винницкой области беженцы с Донбасса. Хотят трудоустроиться. Нужны ли в для этого в Винницкой области новые рабочие места? (Скажем, 50 тысяч) Ответ: не нужны. Увольняем 50 тыс местных, трудоустраиваем приезжих, проблема решена, все довольны.
Так при 1 млн армії , з Вінницької області, як з одного з 24 субєктів України - мобілізували 40000 в армію, ще близько 50000 жінок працездатного віку і 50000 дітей виїхали за кордон... Може нехай влаштуються на ці місця які звільнились? Платоспроможного попиту валом ( зарплати військових яких не було до війни) Може нехай спробують - чай не безрукі?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 вер, 2022 19:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Так при 1 млн армії , з Вінницької області, як з одного з 24 субєктів України - мобілізували 40000 в армію, ще близько 50000 жінок працездатного віку і 50000 дітей виїхали за кордон... Може нехай влаштуються на ці місця які звільнились? Платоспроможного попиту валом ( зарплати військових яких не було до війни) Може нехай спробують - чай не безрукі?
и кого они будут обеспечивать товарами/услугами, если куча народу выехала? А из оставшихся куча потеряла работу?
В ситуации обвала потребительского спроса создать нужное количество новых рабочих мест можно только государственными проектами: стройки, оружейные заводы и т.п.
Україна отримала американські системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це в інтерв'ю CBS повідомив президент Зеленський. Проте... наголосив, що кількості цих систем не вистачить, що убезпечити від ударів росіян цивільну інфраструктуру... NASAMS - це не спеціалізований протиракетний комплекс, а саме засіб протиповітряної оборони. Тобто його можливості знищення саме ракет - обмеженні. Більше того, вони залежать від версії ракет, які він використовує... https://www.unian.ua/war/ukrajina-otrim ... 90946.html
budivelnik написав:Так при 1 млн армії , з Вінницької області, як з одного з 24 субєктів України - мобілізували 40000 в армію, ще близько 50000 жінок працездатного віку і 50000 дітей виїхали за кордон... Може нехай влаштуються на ці місця які звільнились? Платоспроможного попиту валом ( зарплати військових яких не було до війни) Може нехай спробують - чай не безрукі?
и кого они будут обеспечивать товарами/услугами, если куча народу выехала? А из оставшихся куча потеряла работу?
В ситуации обвала потребительского спроса создать нужное количество новых рабочих мест можно только государственными проектами: стройки, оружейные заводы и т.п.
Для початку визначіться що ви хочете довести-нема де працювати , чи нема ким працювати чи нема для кого працювати А я вам циферки для роздумів підкину... Було_____________2 млн+/- Приїхало_________40 000 з Маріуполя Виїхало__________100 000 - жінок дітей Мобілізовано_____40 000 Залишилось - 2 млн - 0,1 млн -0,04млн+0,04млн=1,9 млн Звільнилось робочих місць - 90 000 (40 000 мобілізованих+50 000 жінок евакувованих) Приїхало 40 000 робочих рук..
Хтось бачить тут потребу в нових робочих місцях? Бо я бачу дефіцит робочих рук в кількості 50 000