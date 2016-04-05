То ти досі вважаєш, що треба одне і те саме писати кілька разів в різних темах?
Постійно (фактично щоденно) розказуючи, що ти захищаєш державу.
1. у нас нема амнезії
2. якщо ти в силу примітивізму так і не зрозумів,як треба збирати такі бажані тобою плюсики, то подивись хоч на Халяву. Писати один раз на тиждень , що живий - у тебе буде більше шансів.
Якщо робиш свою справу - то роби її , а не розказуй тут про неї. І тебе не будуть цькувати. Зрозуміло? Бачу, що ні.
Так, ще багато дурі міг би показати.
З.І. Інтернет від Ілона має основну мету - надійне та безперебійне забезпечення зв'язку та управління військ (сил). А не щоб Долярчики доводили на фанансах, що вони і з фронту мають можливість писати.