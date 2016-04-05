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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2363236423652366
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Бо саме тут мені писали, що НЕ бачуть, що мене ображають і т.п.

То ти досі вважаєш, що треба одне і те саме писати кілька разів в різних темах?

  Успіх написав:Яким чином?


Постійно (фактично щоденно) розказуючи, що ти захищаєш державу.
1. у нас нема амнезії
2. якщо ти в силу примітивізму так і не зрозумів,як треба збирати такі бажані тобою плюсики, то подивись хоч на Халяву. Писати один раз на тиждень , що живий - у тебе буде більше шансів.

  Успіх написав:Якщо цінують - то нехай не цькують мене!
А якщо не цінують - то нехай хоч тут мовчать/не показують цього!

Якщо робиш свою справу - то роби її , а не розказуй тут про неї. І тебе не будуть цькувати. Зрозуміло? Бачу, що ні.
  Успіх написав:Ехххххх, от шкода, що не можна тут частенько писати,


Так, ще багато дурі міг би показати.

З.І. Інтернет від Ілона має основну мету - надійне та безперебійне забезпечення зв'язку та управління військ (сил). А не щоб Долярчики доводили на фанансах, що вони і з фронту мають можливість писати.
Hotab
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