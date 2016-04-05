США объявили о выделении 53 млн долларов на закупку оборудования для электросетей Украины, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими атаками;
Германия направит в Украину более 350 электрогенераторов и предоставит финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму 56 млн евро;
Производство электроэнергии в Украине в настоящий момент покрывает 70% потребностей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. ........ Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник пообещал доставить в Украину еще больше зенитных самоходных установок "Гепард". Эти ЗСУ на гусеничном ходу немецкого производства способны уничтожать быстролетящие воздушные цели на дальности до 4 км и высоте до 3 км и считаются весьма эффективным мобильным средством ПВО.