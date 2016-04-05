Додано: Нед 04 гру, 2022 23:19

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Але чомусь 70% населення України вважає що їм недодають... Але чомусь 70% населення України вважає що їм недодають... Бо це цілковита правда. Дуже рідко коли працівникам видають % від прибутку підприємства. Бо це цілковита правда. Дуже рідко коли працівникам видають % від прибутку підприємства.

Все просто1 Є МаскЄ 100 000 працівників Маска....Якщо працівники захочуть отримувати стільки ж скільки й Маск... - то навщо Маску менігіт...?2 Я 20 років йшов до першого мільйону...Тепер звичайно йду швидше..Але якщо Ви прийдете до мене , на створене мною робоче місце з вимогою дати Вам право приймати участь в розподілі прибутків - догадуєтесь куди я Вас пошлю?3 З іншого бокуВи маєте повне право йти своїм шляхомІ дивишся, через 5 років пройдете той шлях який я йшов 20...Або збанкрутуєте...І знову це буде Ваше право.Тому або йдете від початку як партнер ( продаши свою однокімнатну в 1995 за 4000 доларів) і вклавши їх в три напрямки , один з яких згорів, другий заморозився на 13 років і третій з допомогою лома і якоїсь матері 20 років водив Вас манівцями поки Ви не вибрались з хащів і змогли реалізувати відложений....от тоді й будете мати право на прибуток підприємства...А поки Ви продаєте тільки свою робочу силу - до того часу Вам платять тільки за Вашу силу..Якщо збанкрутує підприємство - максимум Ви втратите 3 місячну зарплатуЯкщож збанкрутує моє підприємство - я втрачу 20 років життя...То як - Ви маєте право на відсоток прибутку в моєму підприємстві?