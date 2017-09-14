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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:29
Letusrock написав:
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.
Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)
Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)
Просто гениально. Зачем стимулировать рождаемость гарантированным светлым будущим и высокими стандартами жизни в Украине, ради которых постоянно нужно проводить какие-то там реформы.. просто заплатить. При этом как то странно, за первого платят больше, чем за третьего. Обычно стимуляция происходит наоборот. Первый оплачивается меньше,чем последующие, так как первый ребенок ожидаемый в любой семье. Второй и третий всегда под вопросом потому что родители всегда в акуе от содержания первого( если ты конечно не Флай и не будешь одевать ребенка в пакет из макдо). Поэтому второго и третьего нужно стимулировать финансово, в отличие от первого.
Ну и самое главное его слова один в один повторяют тезис питуна, который заявил что-то очень похожее
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:32
Бетон, а в Ізраілі у воєнкомів теж по по п'ять квартир? Чи там система так ж як у Європі та США?
Я розумію чому ти так не любиш Зеленського, тебе просто не взяли на роботу в Офіс Простих Рішень. Згоден, це великий прорахунок влади )))
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:37
Bobua написав:Для ухилянтів -- окрема програма. У всіх торг.точках країни. Безстрокова акція! ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!”
В Україні для кожного є окрема програма
але у воєнкомів вона цікавіша
[url="https://focus.ua/uk/voennye-novosti/634119-ponad-8-mln-grn-6-kvartir-2-budinki-i-lexus-shcho-zadeklaruvav-eksviyskkom-na-lvivshchini"]Понад 8 млн грн, 6 квартир, 2 будинки і Lexus: що задекларував ексвійськком на Львівщині[/url]
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:43
Десь мелькнуло, потім видалили.
Летусрок, я не підтримую стріляти ухилянтів (як ви тут писали) .
В той самий час, ухилянти чомусь вибрали позицію «а спіймав мене і примусь» . Тобто якщо ви хочете комунікації «влада - мушчини» , то позиція цих мужчин виглядає теж не дуже. Це кому, особисто Зеленському з кошовим треба Україна не під кацапом? Да вони і під кацапом непогано б кварталили. Може вона потрібна таки самим «мушчинам», які як зайці пливуть через Тису і в домових чатах повідомляють про рейди. Які обурено кажуть «яких вам 1.5% ВЗ з IT? Це я третю помийку поблизу ШРТ куплю аж на місць пізніше через цей збір!! Ні, не можна з мене!»
Тобто позиція «воювати? Я не можу, сітківка, не хочу, боюсь, за 2 роки не навчений… Платити щоб інші воювали? Так у мене нема для них. Кавалірка третя /четверта сама себе не купить »
«А як тоді?»
«Та мені пох як… покличете , коли все закінчиться»
Ось вам і вся комунікація.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 бер, 2024 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:48
vitaliiangel написав:
Звільнений львівський районний військком за час війни купив дві квартири, два будинки та Lexus, — дані декларації
У декларації за 2023 році екс-начальник Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. Окрім того, у 2023 році військовий став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 млн грн.
Його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тис. грн на рік, придбала п’ять квартир у Львові та одну квартиру в Києві. Покупки вона робила протягом 2020–2022 рр. Житлові будинки, куплені у 2023 році, записані на доньку.
Хорошая в ТЦК зарплата 1,8 млн. ) понятно почему Уникдима так хочет там работать.
о чем это говорит. Да сделай ты ему хоть 150 кгрн заработанной платы он всё равно назначит таксу за "не придатний".
И как после ежедневных коррупционных новостей про военкомов, врачей, чиновников объяснить людям, что они должны ехать в окоп. При этом нет ни одной новости про посадки этих самых коррупционеров. Если нет посадок, то это стимулирует коррупционеров воровать дальше, а можно и больше. Какая разница, все равно ничего не будет. Сядет охранник, которых в телеграмме написал, что в жилой комплекс пришло тцк
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:49
detroytred написав: flyman написав:
По всьому світу іде процес знищення середнього класу: "у вас не буде нічого і ви будете щасливі" (с) Шваб
Як за таких умов можна розрахувати, що економічні втрати змусять оркостан відмовитися від війни?!
Навпаки. У їх влади ще й пояснення буде - що до сухарів прийшли, бо священна війна.
А на закупівлю зброї і т.д. і саму зброю орки будуть брати кредити в своїх союзників (БРІКСів). Які залюбки будуть скупляти оркостан...
Да і просто мають вигоду від того, що оркостан, а не вони самі, воює з Заходом.
Глобальний процес...
Якійсь американський експерт і овсім висловив думку, що мета не Україна, а Німеччина. Яку залюбки опустять (не знищать, а саме опустять нижче) навіть її ж країни-сусіди європейці. Особливо Франція, Польща та Британія. Да і Штати мають зиск від переїзду капіталів з Німеччини до них.
Можливо саме тому Шольц примарно сподівається, що нерішучими діями, зможе відтягнути час і трапиться якесь диво (лебідь).
А что Шольцу еще остается делать?
В Украине вон вчера американский сенатор чего только не наговорил. Основной тезис: мобилизуйте всех и немедленно, а то что мы вам оружия не даем, это совсем не причина для уныния... фигня же вопрос.
Макрон вон как пыжился вербально, а сейчас вдруг нежданчик - Франция поддерживает ограничения на экспорт украинской агропродукции.
Зато из каждого утюга звучит: виноват нерешительный Шольц. Да он всего лишь делает то же, что и все остальные ну типа союзники.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:51
hume написав:
Сядет охранник, которых в телеграмме написал, что в жилой комплекс пришло тцк
Важка робота в охоронців. небезпечна.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:53
Бобуа
От чому я взагалі не сприймаю будь-які окремі пропозиції накшалт Ваших (про диверсантів, про АТБ), тому що вони можливі лише!!! при зміні фундаменту - фундаментальних принципів. В усьому суспільстві. Для всіх. А не окремо десь і для когось.
Поясню: навіть не важливо добрі, корисні, ефективні тощо Ваші пропозиції. Неважливо. Головне -- вони по суті є новими принципами...
Тобто тоді й у війську треба, щоб під час війни (воєнного стану) не тікали від командира бійці, щоб підлеглі беззаперечно виконували накази-вимоги представника влади; не виконують тоді що? Тоді -- оте саме, що Ви написали до цивільних втікачів від законних представників влади.
Також треба нові підходи в поліцію, ВСП, для контрозвідки, для податкової, для всіх-всіх "законних представників влади".
Й так у всіх сферах-галузях суспільства...
Тобто нові принципи...
В суспільстві, в державі.
Тому й кажу, що якщо нове (якщо необхідне нове або якщо кортить нового), то треба не штукатурка, а зміна основи.
А штукатурка мало того, що не дасть ефективного результату, а навпаки приведе на тривалому проміжку до негативних наслідків.
Але суспільство щось проти такого нового...
І неважливо з яких причин.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 09:59
hume написав:
Просто гениально. Зачем стимулировать рождаемость гарантированным светлым будущим и высокими стандартами жизни в Украине, ради которых постоянно нужно проводить какие-то там реформы.. просто заплатить. При этом как то странно, за первого платят больше, чем за третьего. Обычно стимуляция происходит наоборот. Первый оплачивается меньше,чем последующие, так как первый ребенок ожидаемый в любой семье. Второй и третий всегда под вопросом потому что родители всегда в акуе от содержания первого( если ты конечно не Флай и не будешь одевать ребенка в пакет из макдо). Поэтому второго и третьего нужно стимулировать финансово, в отличие от первого.
Ну и самое главное его слова один в один повторяют тезис питуна, который заявил что-то очень похожее
я про те й кажу, що грошима не давати (навіть ці виплати що зараз є), бо заради кешу у воюючій країні народжувати пачками дітей будуть лише цигани та асоціальні алементи щоб на дитячі купити пляшку горілки.
Хоча якщо планувати війну до 2050-го то якраз таких і потрібно, щоб було кого в бусики кидати через 20-25 років
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:00
detroytred
,
Але суспільство щось проти такого нового...
І неважливо з яких причин.
Бо Бетон не зможе просто швирнути ввечері на картку плиточнику 10 тис неоподаткованих гривень за роботу.
Віталія від своїх квартирантів не отримає р2р, ну і багато інших які просто не кажуть нічого тут..
всі хочуть налюблювати державу , але дуже незадоволені, коли це робить воєнком. Якому заносять доречі друзі Бетона (він сам казав, що друзі давно порішали)
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