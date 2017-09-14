Додано: Вів 19 бер, 2024 09:43

Десь мелькнуло, потім видалили.

Летусрок, я не підтримую стріляти ухилянтів (як ви тут писали) .

В той самий час, ухилянти чомусь вибрали позицію «а спіймав мене і примусь» . Тобто якщо ви хочете комунікації «влада - мушчини» , то позиція цих мужчин виглядає теж не дуже. Це кому, особисто Зеленському з кошовим треба Україна не під кацапом? Да вони і під кацапом непогано б кварталили. Може вона потрібна таки самим «мушчинам», які як зайці пливуть через Тису і в домових чатах повідомляють про рейди. Які обурено кажуть «яких вам 1.5% ВЗ з IT? Це я третю помийку поблизу ШРТ куплю аж на місць пізніше через цей збір!! Ні, не можна з мене!»

Тобто позиція «воювати? Я не можу, сітківка, не хочу, боюсь, за 2 роки не навчений… Платити щоб інші воювали? Так у мене нема для них. Кавалірка третя /четверта сама себе не купить »

«А як тоді?»

«Та мені пох як… покличете , коли все закінчиться»



Ось вам і вся комунікація.