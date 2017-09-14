detroytred написав:Між готова до оборони і готується до оборони є час. Оті декілька років.
подскажите сколько времени между готова к нападению и готовится к нападению?
Я некоректно висловився. Треба - між готується та готова є різниця. На виход до рівня готова потрібен час. Рівень готовності теж є різним.
До рівня готова, щоб ворог відмовився нападати, потрібно більше часу. Підвищення рівня залежить від інтенсивності підготовки.
Рішення ворога про напад також залежить від його власного бачення. Як на нашу підготовку та і на свою готовність до відбиття нападу. Рано чи пізно всі зірки зійшлись би -- наш рівень підготовки став би не влаштовувати агресора, його власний рівень досяг потрібної йому величини і ... він би перестав чекати подальшого нашого росту обороноздатності і напав би.
Імхо. Моя думка і так одразу була цілком зрозуміла.
detroytred написав:Цікаво чому президент проти? Чому?
потому что никто всерьез не предлагал. Макрон сделал политическое заявление. Может для рейтинга, может посмотреть реакцию общества. Если зе ответит да давайте войска побольше, поставит Макрона в неудобное положение. А тут сами отказались, Макрон предлагал, вы отказались, какие вопросы?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 бер, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Гроші зняті. Переведені в долари й під грушею. Правда на картці знову 130грн))) При мені 400 євро й півтори тисячі доларів. Румунський паспорт, наш паспорт, права. Цивільний одяг, купа аптечок, заряджений кнопочний телефон, запасна сімка, 2 шоколадки таблєрон, пару пачок мівіни, мотузка 2 півторачки води, і 2 мотка синьої ізолєнти... Власності на зара 4та частина чх кімнатної квартири з прописаними там малими дітьми . В любий момент я встаю й рухаюсь в сторону заката й пес хто мене втримає. 2,5 години до запоріжжя. Далі 8 годин і чернівці, ще 3 години я в горах, мож 2 ,3 години жду.
дякую за інструкцію, піду звірятись що в рюкзаку)) Але smt цей допис не оцінить
Я как раз заценила шансы. И они там не 100%, но весьма неплохие. Опыт двух лет по лесам и ямам с хорошей физической износостойкостью говорит что скорее Ваши шансы стать 23 жмуром в Тисе математически равны кофе в сучаве Бандерлога )))
stm написав:Детройт, смотрите когда я улыбаюсь относительно Вас это тоже признак дипломатии ))) вы беситесь но ничего неподелать ))) Зеленский против войск, но готов обсудить сухопутные войска при личном приезде в Украину Президента Макрона. Это ж бляха, какой жёсткий противник войск, вы прям в этих двух не противоречащих абзацах увидели жесткость Зеленского беспринципную просто, как и в часовом выступлении Портникова 1 минуту нужного вам из целого контекста )))
Навіщо Ви знов вигадуєте, тепер -- що я бісюсь? Давайте я теж вигадаю -- Ви дурієте.
Я запитав чому він проти? Тепер можу запитати чому саме від так протиречиво двічі висловився? Мені це цікаво. Чому?
У Вас же замість відповідей на питання чергові особисті випади та перехід на обговорення моїх тверджень.
ну на даний час нема механізму типу "я плачу - ти воюєш", тобто якщо зловить бус, то пачка квитанцій про оплату донатів нічого не вирішує.
Вирішують гроші для купівлі дронів, щоб було більше їх, а менше «ухилянтів» на ЛБЗ. Вловлюєте ззаємозаязлк між «більше дав грошей- менше шансів опинитись самому»? А в якому місці я за статі КК оті (я їх не знаю)??
detroytred написав:Цікаво чому президент проти? Чому?
потому что никто всерьез не предлагал. Макрон сделал политическое заявление. Может для рейтинга, может посмотреть реакцию общества. Если зе ответит да давайте войска побольше, поставит Макрона в неудобное положение. А тут сами отказались, Макрон предлагал, вы отказались, какие вопросы?
Тобто, виходить, що подумають українці стосовно такої відповіді, президент не особливо переймається?
detroytred написав:Тепер можу запитати чому саме від так протиречиво двічі висловився? Мені це цікаво. Чому?
Президент Франции четко высловился про войска, но не послал их. Дипломатия она такая противоречивая, но абсолютно законная. Предполагается что можно всё, что не запрещено Законом. В высказываниях противоречивых двух Президентов нет ничего противозаконного, а есть призыв прямой к нахождению законных оснований это сделать, если понадобится. Я Кейнса не читала )))