RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 74037404740574067407>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:00

  Hotab написав:fox767676

Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації.


Я якось аналізував, а от зараз наприклад нам дають 2т танків, 1000 САУ, 100 патріотів ну і далі…
І у нас оті казкарі про черенки від лопат що, підуть добровольцями вчитись на нову техніку? Та ніколи! Кому тут на дронщика заважає сітківка? Нікому. Чи дронів нема? Є. І потреба в операторах є.
Тобто що? Розповіді про «палки і черенки» - нахрюк кацапський.


Зараз це дуже гіпотетична ситуація яка у 2022 могла стати реальною, але чомусь не стала.
Браку мотивованого моб.ресурсу тоді не було.
Чи вийде зараз відновити довіру людей - не знаю.
На контрнаступ на вже укріплені орками ТОТ навряд чи когось розкрутити.
На стримування, бетонування власних укріплень під прикриттям 1000 САУ 100 патріотів - можливо
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 28 бер, 2024 11:11, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:05

🇩🇪Шольц про війну в Україні: низка країн обговорюють, як досягти мирної домовленості

"Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість. Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

https://nv.ua/ukr/world/countries/mirna ... 05009.html
Xenon
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:06

  Hotab написав:Кому тут на дронщика заважає сітківка? Нікому.
тыш тоже не идёшь учиться на дронщика, если по легенде вертолета для тебя не нашлось. А другие должны)
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22660
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2384 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:09

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Кому тут на дронщика заважає сітківка? Нікому.
тыш тоже не идёшь учиться на дронщика, если по легенде вертолета для тебя не нашлось. А другие должны)

У других нет военного. ВОСа. Или у тебя есть?
У меня есть. Когда пойдешь ты получать?
Когда ты хоть что-то полезное сделаешь для страны? Переворачиваться на диване раз в 3 дня - это не защита страны. И не финансирование ее армии.

Ты не верно во время ковида понял фразу доктора «Вам нужен покой и постельный режим». Это не навсегда до смерти!! :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 11:13, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 11525
З нами з: 15.02.09
Подякував: 626 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:11

  fox767676 написав:...........
На жаль допомога йде в масштабах, співмірних з залишками економіки.
Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації.
Але цього не сталося

23h ago
11:19 по центральноевропейскому времени
Украина наращивает отечественное производство вооружений
Украина наращивает внутреннее производство оружия, сообщает AP.

В 2024 году украинское правительство заложило в бюджет почти 1,4 миллиарда долларов (1,1 миллиарда фунтов) на покупку и разработку оружия внутри страны — в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.

И что является важным сдвигом, огромная часть оружия теперь закупается на частных заводах. Они распространяются по всей стране и быстро захватывают отрасль, в которой доминировали государственные компании.

Частный минометный завод, открывшийся в прошлом году на западе Украины, производит около 20 000 снарядов в месяц.

http://surl.li/rzzug
Вроде как не просто много, а очень много по нашим меркам.
Но явно недостаточно. А денег больше просто нет.
За какие шиши создавать "економічний фронт"?
Не, можно. Как в 1941. Но представляю себе, какой здесь вой поднимется. Точнее, даже не представляю.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28604
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5283 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:18

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:...........
На жаль допомога йде в масштабах, співмірних з залишками економіки.
Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації.
Але цього не сталося

23h ago
11:19 по центральноевропейскому времени
Украина наращивает отечественное производство вооружений
Украина наращивает внутреннее производство оружия, сообщает AP.

В 2024 году украинское правительство заложило в бюджет почти 1,4 миллиарда долларов (1,1 миллиарда фунтов) на покупку и разработку оружия внутри страны — в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.

И что является важным сдвигом, огромная часть оружия теперь закупается на частных заводах. Они распространяются по всей стране и быстро захватывают отрасль, в которой доминировали государственные компании.

Частный минометный завод, открывшийся в прошлом году на западе Украины, производит около 20 000 снарядов в месяц.

http://surl.li/rzzug
Вроде как не просто много, а очень много.
Но явно недостаточно. А дерен больше просто нет.
За какие шиши создавать "економічний фронт"?
Не, можно. Как в 1941. Но представляю себе, какой здесь вой поднимется. Точнее, даже не представляю.


кому не нравится - вместо экономического есть неэкономический фронт.
100 раз спрашивал - почему трезвенники плательщики налогов должны воевать за пьяниц-бездельников-мрийныков
Хай бетонируют ЛБЗ для подготовки РПВ.
Экономический фронт оплатит похлебку,стройматериалы, стугны, богданы и дроны чтобы орков отгонять, пока Европа с более серьерзной помощью не расчехлится
fox767676
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:26

  Hotab написав:У других нет военного. ВОСа. Или у тебя есть?
ты же сам говорил что до 50 надо переучиваться.
  Hotab написав:До 50 можно гнуть на службу и переучивать на другие ВОС , в тероборону, партизаны. Особенно тех, кто именно лежит на пенсии.
а когда подняли вопрос про себя любимого сразу прикрываешься теми у кого вообще нет ВОС. Вот пойду на курсы стоматолога и буду лечить тебе зубы. Может тогда чё-то поймёшь как оно работает.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22660
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2384 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:31

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:У других нет военного. ВОСа. Или у тебя есть?
ты же сам говорил что до 50 надо переучиваться.
  Hotab написав:До 50 можно гнуть на службу и переучивать на другие ВОС , в тероборону, партизаны. Особенно тех, кто именно лежит на пенсии.
а когда подняли вопрос про себя любимого сразу прикрываешься теми у кого вообще нет ВОС. Вот пойду на курсы стоматолога и буду лечить тебе зубы. Может тогда чё-то поймёшь как оно работает.

вроді ж для ВОС "відсвічувач в тєпліку" прискорена підготівка, головна вимога: підтримувати температуру тіла вище чим оточуючого середовища, навіть володіння черенком не потрібно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34458
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:46

vitaliiangel

когда подняли вопрос про себя любимого сразу прикрываешься теми у кого вообще нет ВОС


У меня другая опция, я не «лежу» на пенсии.
Тут фишка в том, виталя , что после «курсов стоматолога» тебя не зубы людям лечить отправят, а просто буравчиком шум создавать.
Но твои @немного дебильные» отмазки вдвойне несостоятельны: стоматолога учат 5-7 лет, а дронщика пару месяцев. То есть никакой проблемы с тобой в этом вопросе нет. Главное слезть с кровати. Это первый твой подвиг будет. Остальное сложится само.
Hotab
 
Повідомлень: 11525
З нами з: 15.02.09
Подякував: 626 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:За какие шиши создавать "економічний фронт"?
Не, можно. Как в 1941. Но представляю себе, какой здесь вой поднимется. Точнее, даже не представляю.


До 1941 еще очень далеко.
По итогам 2023 года в Украине было продано около 61 000 новых легковых автомобилей более чем на 105,5 млрд грн, сообщает ассоциация «Укравтопром». Это в 1,6 раза больше, чем в 2022 году.


Вместо этого можно было купить 1000 САУ класса Богдана-Цезарь.
Если жестко, ну 500 если не очень.
Но много покупателей этих "61 000 новых легковых автомобилей" или подизносившиеся к своим 40 инвалиды или студенты политологических наук, или еще что-то, поэтому в законе об экономической мобилизации не все из них заинтересованы.
Все должен решать случай, связи, гороскопы Трампа и Джонсона, наличие альтруистической эмпатии
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 28 бер, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74037404740574067407>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, unicdima, холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178432
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17646
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 593363
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2849)
28.03.2024 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.