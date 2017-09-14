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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7416741774187419
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Так, в абсолютних грошових величинах волонтерство звісно поступається. Колосальні об'єми допомоги це снаряди і техніка, що в принципі і не може проходити через благодійні фонди - вони в принципі не можуть закупити Хаймарс, Петріот і боєкомплект до них.


в 2023 Притула залучив вдвічі менше ніж у 2022.
На голому альтруїзмі, патріотизмі та емпатії далеко не поїдеш
Потрібні цільові позики чи внески які дають певні державні пільги спонсорам ))
Це дало б значно більші та стабільніші кеш-фло, можно було б планувати якесь виробництво
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Земгор

Образован 10 июля 1915 года в условиях «снарядного голода», явившегося одной из главных причин отступления русской армии летом-осенью 1915 года. Аналогичный снарядный кризис, случившийся тогда же в Великобритании, привёл к фактической национализации британской оружейной промышленности[1]. При создании Земгора преследовалась противоположная идеология: сосредоточить контроль над снабжением армии в частных руках[2].


Результат 1МВ для Великобритании и для РИ известен
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК?
У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат.
Что им нужно уточнять? У них все базы есть уже. Они сейчас знают о каждом больше, чем он сам

Теперь понятно, почему мы кичимся дией, а европейцы и знать о цифровизации не хотят. Это ж слив конфиденциальных данных
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 00:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК?
У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат.


Тцк хочет сверить отметки и чтоб Вы принялись за 4-й диплом
fox767676
 
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