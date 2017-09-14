Faceless написав:Так, в абсолютних грошових величинах волонтерство звісно поступається. Колосальні об'єми допомоги це снаряди і техніка, що в принципі і не може проходити через благодійні фонди - вони в принципі не можуть закупити Хаймарс, Петріот і боєкомплект до них.
в 2023 Притула залучив вдвічі менше ніж у 2022. На голому альтруїзмі, патріотизмі та емпатії далеко не поїдеш Потрібні цільові позики чи внески які дають певні державні пільги спонсорам )) Це дало б значно більші та стабільніші кеш-фло, можно було б планувати якесь виробництво
Образован 10 июля 1915 года в условиях «снарядного голода», явившегося одной из главных причин отступления русской армии летом-осенью 1915 года. Аналогичный снарядный кризис, случившийся тогда же в Великобритании, привёл к фактической национализации британской оружейной промышленности[1]. При создании Земгора преследовалась противоположная идеология: сосредоточить контроль над снабжением армии в частных руках[2].
Результат 1МВ для Великобритании и для РИ известен
Тогда английского выученного за 5 лет в ВУЗе хватало? По крайней мере американцы не жаловались:
Командувач Національної гвардії Повітряних сил штату Алабама генерал-майор Пол Браун назвав навчання історичною подією.
"Я був настільки вражений тим, як легко команда Повітряної гвардії інтегрувала з українськими військово-повітряними силами. Цей захід справді підкреслює актуальність і силу Повітряної охорони", — казав Пол Браун на відкритті навчань.
Не ну сейчас можно не спешить видимо, кстати английский они уже закончили, судя из этой статьи - https://www.raf.mod.uk/news/articles/uk ... -training/ Но на Ф16 пока не пускают, это ж не 2011й год, на фото и в тексте пока летают на одномоторном поршневом (!) самолете Grob Tutor - https://www.raf.mod.uk/aircraft/tutor-t1/ - предназначенном не для переучивания с Су27 на Ф16 а для "elementary flying training". Выводы любому думающему человеку тут понятны, но новые комиссары будут упорно твердить "вы не понимаете это другое"
постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%. У якому стані зараз Курахівська ТЕС? — Сильно пошкоджена КАБами. Не працює.
mephala написав:а если уж так случилось что у нас война и военных не хватает и нужно менять стезю - то это должны делать все а не как то избирательно. те меняют а те нет.
Які проблеми? Всі М18-60 мали з'явитися до ТЦК і поновити свої дані. Хотаб поновив. Коли буде потрібний, то його знайдуть. Які до нього претензії і чому немає претензій до тих, хто не поновив? "это должны делать все, а не как то избирательно"(с)
в том и дело что он знает что никто не будет его искать в качестве штурмовика. он просто спрятался за системой вот и все. но нужно иметь определенные человеческие качества что бы зная что по тебя не придут как за штурмовиком (так построена система) все время другим тыкать что они должны идти. после того как он заявил что он "дороговартісний спеціаліст" для того что бы его отправлять в штурмовики с ним стало все понятно. все вот эти зарисовки мачо и защитника отечества рассыпались вмиг в прах.
Не мешайте выкорыстанному кукусику собирать грощи на аппартаменты в хорошем месте столицы. На профильной ветке он уже готов рассматривать варианты и по 2500уе/метр, и это не конурка какая то, а норм хата метров на сто.
Успіх написав:Питання було ЧІТКЕ!!! Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги! Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь! Але ти вже її дав - признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!
Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він. Хероїчний воїн другої лінії фронту (яка прикриває тих, хто на нулі), що втомився і почав щодня скиглити через півроку перебування на війні, тепер вказує "що робити" воїну, який 9 років відвоював на Донбасі без жодного скиглення і за менші гроші. Д.Білан.
а скилькы рокив пид Горловко-Макеевкой отвоевал Ваш кристально-здоровый(по мнению Нового ВЛК/ТЦК вместо посаженного за взятки старого,продажного) супруг?