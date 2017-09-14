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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7717771877197720>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:46

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Бо я вперше цей шлак бачу.
неудивительно, тыж только порно смотришь

Которое ты сюда бросаешь. С обезьянами

По Джанкою.

https://www.facebook.com/share/v/Gzr1RWtCZeC3TwZu/?

Для незареєстрованих киньте посилання
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:47

Стукіт

Якщо Вам відомо про випадки порушення прав військовослужбовців, полонених, цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ, звертайтеся до Офісу Омбудсмана за телефонами 0800501720 чи 0442997408. Детальніше: https://t.me/dmytro_lubinetzs
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:02

  sens написав:
  Hotab написав:
  Hotab написав:Бо я вперше цей шлак бачу.

Которое ты сюда бросаешь. С обезьянами

По Джанкою.

https://www.facebook.com/share/v/Gzr1RWtCZeC3TwZu/?

Для незареєстрованих киньте посилання
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https://t.me/ShrikeNews/13656
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:07

  vitaliiangel написав:[
  Hotab написав:
  Hotab написав:Бо я вперше цей шлак бачу.

Которое ты сюда бросаешь. С обезьянами

По Джанкою.

https://www.facebook.com/share/v/Gzr1RWtCZeC3TwZu/?

Для незареєстрованих киньте посилання
нашли кого просить
https://t.me/ShrikeNews/13656[/quote]
Так навіть краще,у мене тг це компроміс всім новинним сайтам(
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:23

пишут фейк

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:29

Ніколи читати, треба репостити

  vitaliiangel написав:Зображення

Ти хоча б свої посилання для Сенса відкриваєш?
Ось по твоєму посиланню для Сенса:
Вот более подробная информация о том, что находилось на аэродроме в Джанкое в марте. Есть осинтеры, которые за ней наблюдали по спутниковым снимкам.

4 Су-25, 10 Ми-28, 2 Ка-52.

Также на мартовских снимках есть площадка с С-400. Сейчас пишут, что С-400 переместили. Будем надеяться, что в то место, где горит отдельный огонек на карте пожаров.

пс И чтобы два раза не вставать. Скриншот с сообщением "ЧП Севастополь" про уничтожение "Цирконов" - фейк, такого сообщения на канале нет. Хватит его кидать в комментарии.


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https://t.me/ShrikeNews/13656

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А что вас удивляет? -- деньги, как известно, не пахнут


я небуду захищати Холяву, тому що він мені бажає героїчно загинути в окопі, і чекає щоб зробити трепанацію черепа)).
Але одномоментно припинити бізнес з рф в 2014 було надзвичайно важко. Це покупець може просто перестати купляти їх пральний порошок. А власник транспортної компанії, який весь в кредитах чи лізінгах, і в якого всі контрагенти завязані на рф, неможе сказати "давайте від завтра почнемо їздити на Мілан, замість Краснодару", інакше він збанкротує за місяць два.
ЗВІСНО всі свідомі бізнесмени з 2014 до 2022 мали вдосталь часу вийти з бізнес-відносин з рф, але пан Холява чомусь ні, як і багато інших
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:49

по чернигову
https://t.me/h_chernihiv/18674
https://t.me/meduzalive/104485
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:01

  Letusrock написав:
  _hunter написав:А что вас удивляет? -- деньги, как известно, не пахнут


я небуду захищати Холяву, тому що він мені бажає героїчно загинути в окопі, і чекає щоб зробити трепанацію черепа)).
Але одномоментно припинити бізнес з рф в 2014 було надзвичайно важко. Це покупець може просто перестати купляти їх пральний порошок. А власник транспортної компанії, який весь в кредитах чи лізінгах, і в якого всі контрагенти завязані на рф, неможе сказати "давайте від завтра почнемо їздити на Мілан, замість Краснодару", інакше він збанкротує за місяць два.
ЗВІСНО всі свідомі бізнесмени з 2014 до 2022 мали вдосталь часу вийти з бізнес-відносин з рф, але пан Холява чомусь ні, як і багато інших

холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:13

  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))
stm
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