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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 830583068307830883098310>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:27

  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:вот нашел

Что нашел? Домыслы депутата? Ну ок. Вам найти домыслы юристов?

мы ж решили пока практики нет обсуждаем домыслы.
  dimo_0n написав:якщо не оновив данні - МОЖЕ бути виписаний штраф ))
как вы себе представляете оштрафовать миллион человек? это лотерея. Оштрафуют 10% посадят 0,1% имхо. Идёт запугивание. ресурсов оштрафовать/посадить всех нет даже на бумаге. Каждый штраф каждая посадка будет освещаться в сми как будто штрафуют и садят всех.

миллион озлобленных на власть мужиков. Плюс 200-300 тыс озлобленных долярчиков. Опасная ситуация.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 тра, 2024 13:34, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:27

Закон вступил в силу 18 мая и то под знаком?. Значит штрафы первооткрывателям через 10-15 дней. Сейчас одни догадки.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:28

  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:вот нашел

Что нашел? Домыслы депутата? Ну ок. Вам найти домыслы юристов?
Кстати она очень интересно сказал - якщо не оновив данні - МОЖЕ бути виписаний штраф ))

Як і отут ВВАЖАЄТЬСЯ.

*У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. *
Ухилянт -- то і овсі фольклор.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:33

  sashaqbl написав:
  fler написав:Не зрозуміла, шо не так? Дроноводи (підрозділи) є мабуть вже у всіх бригадах (їх створення десь з лютого і почалося, зараз тільки масштабується кількість), забезпечені беспілотниками, тренувальними кімнатами (мають обладнання, на якому навчаються "літати"). Звісно, є речі, яких їм не вистачає та вони це замовляють через волонтерів, але то у всіх так, завжди чогось не вистачає.

Створення сил безпілотних операцій навіть не почалося.
Те, що відбувається - це по інерції те, що почалося минулого року і не більше...

Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:36

  fler написав:один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д.
за кого из них вы бы вышли замуж? вор не может остановить себя одной кражей. Не буду объяснять почему, но этот механизм уже хорошо изучен. 80% правонарушителей люди нарушающие закон по 2му и более разу. Не может человек коллекционировать человеческие черепа при этом быть любящим мужем и отцом. Это потерянные люди, живущие за гранью добра и зла.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 тра, 2024 13:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:39

  fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).

Підкажіть будь ласка, це і є турбозелений електорат?
Мар'яна це ти?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:43

  fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод.

Якщо цей дроновод навіть лише 12 годин в добу буде цим займатися, то в результаті - кожні 15 хвилин вбитий дроном московит. Оце результативність!
"Пиши поболее. Чего их, супостатов, жалеть!"
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:45

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну...
Не очень красивый показатель для молодёжи.

Как часто, заголовок не соответствует содержанию.
Сейчас она не беременная. И беременной на фронт не отправлялась ни разу - беременела на фронте.
Ну, а оставить 4-месячного сына на родителей (?) и отправиться на фронт в 2015 ...


смысл того сообщения - что те кто хотят те делают.
и не тыкают другим.
как героини нашего форума делают.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:49

  fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).


готовы породниться? например муж для дочери или там для себя.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не захищають - погано.
Захищають. - так вони не так захищають!
Не моляться і не хрестяться перед вбивством ворога.
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