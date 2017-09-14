won написав:Пояснюю: ви ніяк не можете оскаржити постанову до передачі в ДВС, бо ви ніяк не зможете дізнатись про неї аж до передачі справи в ДВС (виконавчу), яка в свою чергу вже поблокує рахунки. Тільки тоді ви отримаєте знання про наявність цієї постанови, і почнете (зможете почати) здійснювати певні правові дії.
А ось знайшов таке в КУАПі:
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 цього Кодексу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.
У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.
Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.
У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення документ, що підтверджує його сплату, або його копія не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, надсилається правопорушником до органу (посадовій особі), який виніс постанову про накладення цього штрафу.
{Стаття 307 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 7542-11 від 19.05.89, № 1369-12 від 29.07.91, № 1818-12 від 15.11.91; Законами № 244/94-ВР від 15.11.94, № 196/96-ВР від 15.05.96, № 586-VI від 24.09.2008, № 5288-VI від 18.09.2012, № 1697-VII від 14.10.2014, № 596-VIII від 14.07.2015, № 2293-VIII від 27.02.2018, № 1582-IX від 29.06.2021}
Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу
У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.
У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:
подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;
витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.
{Частина друга набирає чинності з 1 січня 2009 року щодо стягнення подвійного розміру штрафу при примусовому виконанні постанови у справі про адміністративне правопорушення згідно із Законом № 586-VI від 24.09.2008}
{Стаття 308 в редакції Закону № 2056-III від 19.10.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами № 586-VI від 24.09.2008, № 3045-VI від 17.02.2011, № 1404-VIII від 02.06.2016}
Тобто полюбасу повинна спочатку буди постанова на сплату штрафу... А вже у разі несплати - то тоді до ДВС.
whois2010 написав:Поки будуть розглядатися тисячі таких позовів, на майно-рахунки-права буде накладено арешт. Може за рішенням суду і буде можливість провернути фарш назад, але нерви ніхто не поверне
розгляд скарги - 10 днів. По перше надходе постанова про стягнення штрафу, а лише потім ДВС з блокуванням.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордон із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі
Російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на проєкт ухвали уряду, опублікований на порталі правових актів.
Міноборони РФ підготувало документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.
Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.
На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає із додатку до постанови Кабміну.
На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси у Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.
Документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був представлений на громадське обговорення практично одночасно з початком навчань із застосування тактичної ядерної зброї.
dimo_0n написав:Тобто полюбасу повинна спочатку буди постанова на сплату штрафу... А вже у разі несплати - то тоді до ДВС.
Запитання полягає в тому, як дізнатись про факт існування такої постанови? І - вашу пораду тримання на власному рахунку в українському банку 17 тисяч власних коштів саме під списання такого штрафу - аж ніяк не назвати найкращою))) Хоча й дієва, мабуть.
А інакше ви ніяк не дізнаєтесь про то, шо ця постанова існує, аж до передачі її у виконавчу. Бо тцк уповноважили виписувати ці постанови без їх присутності особи, на яку її виписують. Відповідно, й дізнатись ви про неї не можете.
won написав:Запитання полягає в тому, як дізнатись про факт існування такої постанови? І - вашу пораду тримання на власному рахунку в українському банку 17 тисяч власних коштів саме під списання такого штрафу - аж ніяк не назвати найкращою))) Хоча й дієва, мабуть.
А інакше ви ніяк не дізнаєтесь про то, шо ця постанова існує, аж до передачі її у виконавчу. Бо тцк уповноважили виписувати ці постанови без їх присутності особи, на яку її виписують. Відповідно, й дізнатись ви про неї не можете.
alex lem написав:Як виявляється наша енергосистема тримається на сонячній генерації. Сьогодня Укренерго писали різний час початку відключень. З 18, потім 20 ( дуже сонячно), потім з 19.(хмари на небі після обіду).
виходить що осінню/взимку на е/е не варто розраховувати
Варто. Але невідомо за яку ціну. Поки що обговорюється підняття ціни до 2 разів до 5,28. Посилання не викладаю, бо поки що це тільки розмови. Через 9 днів побачимо. Восени/взимку може бути і ще дорожче. По "європейським цінам". Сподіваюсь, що до зовсім європейських не дотягнемо.
ЛАД написав:Варто. Але невідомо за яку ціну. Поки що обговорюється підняття ціни до 2 разів до 5,28. Посилання не викладаю, бо поки що це тільки розмови. Через 9 днів побачимо. Восени/взимку може бути і ще дорожче.
тобто перекриють імпортом? бо ж навіть підняття ціни до 20грн/кВт не призведе до побудови нових ТЕС, ГЕС за пару місяців
alex lem написав:Як виявляється наша енергосистема тримається на сонячній генерації. Сьогодня Укренерго писали різний час початку відключень. З 18, потім 20 ( дуже сонячно), потім з 19.(хмари на небі після обіду).
виходить що осінню/взимку на е/е не варто розраховувати
Отключения света будут и в случае роста тарифа, так как энергетику быстро восстановить невозможно
Энергетический аналитик Андриан Прокип рассказал, что отключения будут ещё много месяцев, а может и несколько лет, потому что даже за полгода нельзя построить новые электростанции на замену разрушенным россией.
Из-за необходимости ремонта и постройки новых объектов сейчас обсуждается увеличение тарифа на свет до 4,5-5 гривен за киловатт.
ЛАД написав:Варто. Але невідомо за яку ціну. Поки що обговорюється підняття ціни до 2 разів до 5,28. Посилання не викладаю, бо поки що це тільки розмови. Через 9 днів побачимо. Восени/взимку може бути і ще дорожче.
тобто перекриють імпортом? бо ж навіть підняття ціни до 20грн/кВт не призведе до побудови нових ТЕС, ГЕС за пару місяців
Так вже зараз, по-моєму, перекривають імпортом. Але і МЕП (ЛЭП російською) теж пошкоджені. Вам на захід прийде, а до центру/сходу може і не дійти.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 22 тра, 2024 16:34, всього редагувалось 1 раз.